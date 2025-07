Od wtorkowego popołudnia w powiecie cieszyńskim (województwo śląskie) obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Decyzję w tej sprawie wydała starosta Janina Żagan. Zaapelowała też do mieszkańców o to, by działać razem i wzajemnie troszczyć się o siebie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Zobacz również: ​Będzie powtórka z jesiennej powodzi? IMGW: Mierzymy się z innym zagrożeniem

Grozi nam powtórka wrześniowej powodzi? Oto jak wygląda sytuacja pogodowa

"Przygotowujemy się na najgorsze". Wiadomo, kiedy będzie kulminacja opadów Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje we wszystkich gminach powiatu cieszyńskiego od wtorku do odwołania. "Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację hydrologiczno-meteorologiczną i ciągły wzrost stanów wód w rzekach, zdecydowałam o wprowadzeniu pogotowia, aby umożliwić służbom szybkie i skuteczne działanie" - wyjaśniła w mediach społecznościowych Janina Żagan - starosta powiatu cieszyńskiego. "Burmistrzowie, wójtowie i służby przeciwpowodziowe mają podejmować wszystkie niezbędne działania, aby chronić życie, zdrowie, mienie mieszkańców i środowisko" - podkreśliła Żagan.

W magazynie przeciwpowodziowym w Cieszynie zgromadzono 10 tys. worków z piaskiem. Drugie tyle dotrze tam w środę rano. Gminy uzupełniły zapasy piasku, worków i zapór przeciwpowodziowych. Pod stałym nadzorem są drogi i mosty w powiecie cieszyńskim. Służby zwracają szczególną uwagę na odcinki szos w Drogomyślu i w kierunku Bąkowa. To tam zwykle występują podtopienia.

"Działajmy razem i dbajmy o siebie nawzajem. To kluczowe. Dziękuję, że możemy na siebie liczyć" - zaapelowała do mieszkańców starosta powiatu cieszyńskiego.

We wtorkowe popołudnie najsilniejsze opady w tym rejonie wystąpiły w Brennej, gdzie w ciągu sześciu godzin spadło 31,6 mm deszczu, a także w Ustroniu - 20,2 mm. Intensywnie padało też w Bielsku-Białej. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie o opadach deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południu województwa śląskiego prognozowana suma opadów do czwartkowego przedpołudnia może wynieść od 90 mm do 140 mm, a miejscami około 170 mm. Ostrzeżenie o przyborach wód w rzekach w rejonie Bielska-Białej, na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie. Mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Zobacz również: Tragedia podczas sprzątania po burzy. Nie żyje 56-latek