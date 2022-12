Podnosi się poziom wody w rzekach w województwie śląskim. To skutki roztopów, spowodowanych przez odwilż. W trzech miejscach rzeki przekroczyły już stany ostrzegawcze.

/ Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM, stany ostrzegawcze przekroczone są na Pszczynce, Przemszy i Brynicy. Na razie to przekroczenia od kilku do kilkunastu centymetrów, ale poziom wody w tych rzekach cały czas rośnie.

W kilkunastu kolejnych miejscach poziomy wody w rzekach osiągnęły już wysokie stany. Śnieg, którego sporo spadło w ubiegłym tygodniu, teraz z powodu dodatniej temperatury szybko topnieje.

Dodatkowo, przez część regionu miejscami przechodzą opady deszczu.

Jeszcze przedwczoraj ostrzeżenie o roztopach w regionie dotyczyło kilku powiatów, wczoraj było ich już 31, a dzisiaj to już całe województwo. I tak ma być co najmniej do jutra.