Po raz 16. największe bokserskie talenty przyjadą do Bytomia. W Hali na Skarpie będą rywalizować w Memoriale Leszka Błażyńskiego. Impreza potrwa do niedzieli, a będą w niej walczyć młodzi pięściarze z Ukrainy, Anglii czy Austrii. - Wśród nich są medaliści mistrzostw Europy - wyjaśnia Leszek Błażyński, syn legendarnego boksera, któremu poświęcony jest memoriał. Gościem memoriału będzie m.in. Marian Kasprzyk.

Materiały prasowe UM Bytom

W Hali na Skarpie wystąpi m.in. Nikolas Pawlik, który w tym roku spisuje się znakomicie. W kwietniu zawodnik Bytomskiej Akademii Boksu zdobył w Sofii wicemistrzostwo Europy juniorów w wadze muszej (51 kg), a w czerwcu został wybrany najlepszym pięściarzem mistrzostw Polski juniorów, które odbyły się w Bytomiu. W Memoriale kibice zobaczą również innego zawodnika Bytomskiej Akademii Oliwiera Szota, który w poprzedniej edycji turnieju stoczył widowiskową walkę w finale wagi do 63,5 kg z Ilią Baderem z Krakowa. Pojedynek wygrał Szot, a kibice żartowali, że bytomski pięściarz powstrzymał... tajfun. Zawodnik krakowskiego klubu nosi pseudonim "Tajfun". Szot został wtedy uznany najlepszym juniorem memoriału.

Wizyta legendy

Październikowy turniej to również okazja do spotkania legend boksu. Gościem specjalnym będzie Marian Kasprzyk, który w 1964 roku zdobył złoty medal olimpijski, wygrywając pojedynek finałowy, walcząc ze... złamanym kciukiem.

Lubię oglądać na żywo walki młodych talentów, bo widać, ile serca i ambicji wkładają w każdy pojedynek. Chciałabym, abyśmy doczekali się następcy Leszka Błażyńskiego, który osiągał duże sukcesy oraz walczył widowiskowo i ofensywnie - podkreśla znakomity były pięściarz. W Hali na Skarpie będzie możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia oraz porozmawiania z mistrzem.

Święto boksu

Memoriał ma swoją markę, dlatego z przyjemnością przyjeżdżają do nas pięściarze z różnych stron świata, a dla naszej młodzieży to znakomita okazja do sprawdzenia się na tle zawodników prezentujących różne style walki. Celem turnieju jest także przypomnienie sylwetki wybitnego pięściarza Szombierek Bytom Leszka Błażyńskiego, który zdobył laury na całym świecie. Podczas Memoriału kibice będą mogli zobaczyć galerię trofeów medalisty olimpijskiego - zaznacza prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, który w 2006 roku był jednym z inicjatorów stworzenia turnieju poświęconego pamięci znakomitego boksera. A sam w przeszłości boksował.

Z prawej Leszek Błażyński / materiały prasowe UM Bytom

Złota rękawica

Leszek Błażyński jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii Szombierek Bytom. Zdobył dwa brązowe medale olimpijskie (1972, 1976), mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy (1977, 1971) oraz dwukrotnie mistrzostwo Polski (1971, 1973). W 1973 roku wziął udział w tournee kadry narodowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygrał trzy walki i wszystkie przed czasem. Amerykańska Federacja Boksu wybrała go najlepszym pięściarzem w meczach Polska - USA i w nagrodę wręczyła potężną złotą rękawicę z wypisanymi na niej nazwiskami zawodowych mistrzów świata.

Według opowieści zaszyte są w niej dolary. Tak mówił mojemu tacie szef amerykańskiej federacji boksu, wręczając tę nagrodę. Ja do dziś mam tę rękawicę w domu, ale nie sprawdzałem czy to prawda i nie mam zamiaru - wyjaśnia Leszek Błażyński junior, który dba o podtrzymanie pamięci o swoim ojcu.

Błażyński senior poza występowaniem w Szombierkach, reprezentował także barwy Mazura Ełk i BBTS Bielsko-Biała.

Wstęp na memoriał jest bezpłatny.