Przełomowe implanty w leczeniu jaskry. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach przeprowadzono pierwsze w Polsce zabiegi wszczepienia pacjentom urządzenia, które umożliwia pooperacyjną regulację ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Magnetyczny "kompas" do regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego / Anna Kropaczek / RMF FM

Pierwszym czterem pacjentom z jaskrą lekarze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wszczepili urządzenie, które po operacji umożliwia regulowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Specjaliści porównują implant do maleńkiego kranu.

To jest taki “kranik", który wszczepiamy do oka. Magnetycznym “pokrętłem" jesteśmy w stanie odkręcać bądź zakręcać przepływ. Specjalny magnetyczny kompas przykładamy do okolicy, w której implant w oku jest wszczepiony, a strzałka nam pokazuje, na jakim poziomie otwarcia od 0 do 6 znajduje się aktualnie ten “kranik". Magnesem możemy go albo zakręcić, jeżeli ciśnienie w oku jest za niskie, a jeżeli jest za wysokie, możemy go odkręcić , powodując, że ciśnienie spada - tłumaczy prof. SUM Adrian Smędowski, zastępca kierownika Oddziału Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Regulacja ciśnienia jest dla pacjentów bezbolesna. Nie wymaga znieczulenia i może odbyć się podczas wizyty w poradni.

Większy komfort leczenia

Kierująca Oddziałem Okulistyki Dorosłych w UCK prof. Dorota Wyględowska-Promieńska podkreśla, że implant magnetyczny jest istotnym krokiem naprzód w leczeniu jaskry, bo zmniejsza ryzyko kolejnych operacji.

Dla każdego z urządzeń, które implantujemy, są odpowiednie wskazania medyczne, ale bardzo wielu pacjentów z zaawansowaną jaskrą może być zakwalifikowana do tego typu implantów - mówi prof. Dorota Wyględowska-Promieńska.

Zastosowanie nowoczesnego urządzenia zwiększy komfort leczenia. W wielu przypadkach eliminuje konieczność stosowania codziennych kropli przeciwjaskrowych.

Nieleczona jaskra może skończyć się utratą wzroku

Jaskra jest chorobą, która nieleczona doprowadza do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji może skończyć się utratą wzroku. Początkowo chory może nie odczuwać żadnych dolegliwości. Pogorszenie widzenia, ograniczenie pola widzenia następuje stopniowo. Jeżeli pacjent zauważa jakiekolwiek objawy, różne od tych, które miał do tej pory, to jest to czas, żeby zasięgnąć porady okulisty. Te jaskrowe to przede wszystkim: światłowstręt, bóle głowy, bóle gałki ocznej, łzawienie - mówi prof. Dorota Wyględowska-Promieńska.