Polska Grupa Górnicza uruchomi w kopalni Ziemowit w Lędzinach (woj. śląskie) nową instalację do produkcji ekogroszku o rocznej wydajności pół miliona ton. Inwestycja ma być gotowa w pierwszej połowie 2024 roku.

Jak informuje Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, "projekt zakłada między innymi wykorzystanie wyłączonej teraz z użytku infrastruktury kopalnianej".

Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia, ale też stosunkowo szybko to przedsięwzięcie zakończyć. Efektem będzie oczywiście większa dostępność węgla dla naszych klientów. Zdecydowana większość tego węgla będzie trafiała do sklepu internetowego PGG - dodaje rzecznik PGG.



Pół miliona ton rocznie

Projekt budowy nowej instalacji PGG nosi nazwę "Karlik 26+".

Jak informuje spółka górnicza, do końca 2022 roku powinny zakończyć się prace projektowe. Budowa ma ruszyć na przełomie 2022/2023 roku, a w pierwszej połowie 2024 r. inwestycja powinna zostać oddana do użytku. Produkcja roczna "Karlika 26+" po zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. ton na rok - informuje PGG.

Polska Grupa Górnicza zapowiada, że "powstanie również możliwość tworzenia mieszanek miałów energetycznych w liczbie kilkaset tysięcy ton rocznie".

Jak tłumaczy główny inżynier, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit Sławomir Brusik, "główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla".

Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję "Karlika" - dodaje.

Na czym polega "Karlik 26+"?

Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia - informuje Polska Grupa Górnicza.

Spółka zapowiada wybudowanie hal suszenia i paczkowania, a także placów magazynowych i miejsca do rozładunku węgla.