Blisko 80 solistów, 11 duetów i tercetów oraz 48 zespołów, chórów i schol zaprezentuje się w przyszłym tygodniu w Będzinie podczas 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. W eliminacjach wzięło udział ok. 1300 osób.

Koncert inauguracyjny, w którym wystąpi Golec uOrkiestra odbędzie się 10 stycznia - podali organizatorzy.

Program "Kolędowanie z Janem Pawłem II", który wykonają muzycy, ma być zachętą i zaproszeniem, by odwiedzić Będzin przez kolejne festiwalowe dni i jak najliczniej uczestniczyć w tym największym w Europie kolędowaniu - przekazał rzecznik prasowy festiwalu Jarosław Ciszek.



Będziński festiwal jest jednym z największych kolędowych przeglądów w Europie, a zarazem jednym z największych amatorskich festiwali muzycznych w kraju. W eliminacjach, które odbywały się w grudniu w Polsce oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi, wzięło udział około 1300 osób, także wykonawcy z Azerbejdżanu, Niemiec i Austrii.

Eliminacje wyłoniły najlepszych wykonawców

Na festiwalu zaprezentują się wykonawcy wyłonieni w eliminacjach. Będzie to 78 solistów, 11 duetów i tercetów oraz 48 zespołów, chórów i schol. Przez trzy dni - od 12 do 14 stycznia - wyśpiewają w sumie ponad 300 kolęd.

Bardzo zależy nam, by wykonawcy nie śpiewali do niemal pustej hali - chcemy pokazać, że mieszkańcy Będzina, diecezji i województwa kochają kolędy - zaznaczył Ciszek. Dokładny harmonogram przesłuchań można znaleźć na stronie www.mfkip.pl w zakładce "II ETAP".

Wykonawców będzie oceniała komisja, której w tym roku przewodniczyć będzie prof. Marta Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie. Wraz z nią w jury zasiądą profesorowie: Ewa Biegas, Teresa Krasowska oraz ks. Paweł Sobierajski. To oni rozdzielą nagrody, których pula w poprzedniej edycji wyniosła rekordowe 100 tys. zł.

W tym roku na nagrody zostanie przeznaczona podobna kwota, która jeszcze jednak nie jest ostateczna, bo wciąż zgłaszają się sponsorzy. Rekordowe będzie także tegoroczne Grand Prix Festiwalu - 15 tys. zł, które ufundował prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.



W poprzedniej edycji główną nagrodę zdobył 10-letni Filip Płażalski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim. Był on drugim solistą, który triumfował w historii będzińskiego festiwalu.

Wyniki ogłoszone podczas koncertu galowego

Wyniki festiwalu zostaną ogłoszone podczas koncertu galowego 15 stycznia. Zbierze on najciekawsze wykonania całej edycji. To nasz festiwal w pigułce, która jest barwna, napełnia energią i leczy lepiej, niż niejeden suplement - zachęca rzecznik.



Podobnie jak przed rokiem, festiwal odbędzie się hali widowiskowo-sportowej Będzin-Arena. Wstęp jest bezpłatny, jedynie na koncert Golec uOrkiestry wymagana jest wejściówka. Przesłuchania i koncert galowy będą także transmitowane na stronie www.mfkip.pl.



Jak zapowiada dyrektor festiwalu ks. Piotr Pilśniak, będzie to prawdziwe kolędowe święto. Barwne zespoły, chóry i soliści wyśpiewując ponad 300 kolęd sprawią, że szary świat stanie się piękniejszy, a Boże Narodzenie ożyje na estradzie, by ogrzać serca widzów. Zapraszamy, by być z nami, by cieszyć się tą wyjątkową chwilą - zachęcał dyrektor.



Historia festiwalu zaczęła się w 1995 r. Pomysłodawcą imprezy był wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy w Będzinie, zmarły w 2006 r. ks. Kazimierz Szwarlik. Już do pierwszego festiwalu zgłosiło się 116 uczestników. W ostatnich latach w eliminacjach brało udział ponad tysiąc solistów i grup. Organizatorami festiwalu są: Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Urząd Miejski w Będzinie oraz diecezja sosnowiecka