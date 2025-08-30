Adam S., wspólnik i jedyny członek zarządu spółki Grupa Mennice Polskie, usłyszał ​74 zarzuty przestępstw oszustwa na mieniu znacznej wartości. Według prokuratury mężczyzna wyłudził od klientów co najmniej 4,1 mln zł. Został tymczasowo aresztowany.

Adam S. usłyszał ​74 zarzuty, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Mariusz Boroń, mężczyzna został zatrzymany przez policję w toku śledztwa nadzorowanego przez tę prokuraturę.

Adamowi S., wspólnikowi i jedynemu członkowi zarządu Grupy Mennice Polskie, która prowadziła sklep internetowy Mennica24.pl, prokurator postawił 74 zarzutów popełnienia przestępstw oszustwa na mieniu znacznej wartości.

Według śledczych zarzuty dotyczą doprowadzenia pokrzywdzonych w okresie od marca 2023 roku do maja 2025 roku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej ponad 4,1 mln zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z realizacji zamówień na złote i srebrne monety bulionowe i sztabki złota, złożone w sklepie internetowym Mennica24.pl.

Mężczyzna jest także podejrzany o przywłaszczenie powierzonych mu przez oszukane osoby monet bulionowych.

Zdaniem prokuratury z popełnienia tych przestępstw Adam S. uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Prokuratura apeluje do pokrzywdzonych

W toku śledztwa - wskazał rzecznik - ustalono, że pokrzywdzone osoby, sugerując się wzbudzającą zaufanie nazwą spółki i kojarzącą się z instytucją państwową, wpłacali podejrzanemu pieniądze na zakup złotych i srebrnych monet i sztabek złota, nie otrzymując zakupionych przedmiotów.

Wartość poszczególnych transakcji realizowanych przez spółkę Grupa Mennice Polskie sięgała z reguły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Częstokroć zdarzały się także zamówienia na kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Jak poinformowano, dotychczas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyło 74 pokrzywdzonych, ale do prokuratury cały czas wpływają kolejne zgłoszenia, więc liczba oszukanych i wysokość szkody może wzrosnąć.

Podejrzanemu grozi kara 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie apeluje do osób, które dotychczas nie złożyły do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a zostały pokrzywdzone przestępczą działalnością Adama S. o składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą lub do 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie (sygn. akt 3017-2.Ds.8.2025).