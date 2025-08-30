Adam S., wspólnik i jedyny członek zarządu spółki Grupa Mennice Polskie, usłyszał 74 zarzuty przestępstw oszustwa na mieniu znacznej wartości. Według prokuratury mężczyzna wyłudził od klientów co najmniej 4,1 mln zł. Został tymczasowo aresztowany.
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Mariusz Boroń, mężczyzna został zatrzymany przez policję w toku śledztwa nadzorowanego przez tę prokuraturę.
Adamowi S., wspólnikowi i jedynemu członkowi zarządu Grupy Mennice Polskie, która prowadziła sklep internetowy Mennica24.pl, prokurator postawił 74 zarzutów popełnienia przestępstw oszustwa na mieniu znacznej wartości.
Według śledczych zarzuty dotyczą doprowadzenia pokrzywdzonych w okresie od marca 2023 roku do maja 2025 roku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej ponad 4,1 mln zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z realizacji zamówień na złote i srebrne monety bulionowe i sztabki złota, złożone w sklepie internetowym Mennica24.pl.
Mężczyzna jest także podejrzany o przywłaszczenie powierzonych mu przez oszukane osoby monet bulionowych.
Zdaniem prokuratury z popełnienia tych przestępstw Adam S. uczynił sobie stałe źródło dochodu.
W toku śledztwa - wskazał rzecznik - ustalono, że pokrzywdzone osoby, sugerując się wzbudzającą zaufanie nazwą spółki i kojarzącą się z instytucją państwową, wpłacali podejrzanemu pieniądze na zakup złotych i srebrnych monet i sztabek złota, nie otrzymując zakupionych przedmiotów.
Wartość poszczególnych transakcji realizowanych przez spółkę Grupa Mennice Polskie sięgała z reguły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Częstokroć zdarzały się także zamówienia na kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.
Jak poinformowano, dotychczas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyło 74 pokrzywdzonych, ale do prokuratury cały czas wpływają kolejne zgłoszenia, więc liczba oszukanych i wysokość szkody może wzrosnąć.
Podejrzanemu grozi kara 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Prokuratura Okręgowa w Krakowie apeluje do osób, które dotychczas nie złożyły do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a zostały pokrzywdzone przestępczą działalnością Adama S. o składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą lub do 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie (sygn. akt 3017-2.Ds.8.2025).