U wybrzeży brytyjskiego hrabstwa Devon doszło do niezwykłego połowu – rybacy z zespołu Pechos Grandes złowili tuńczyka błękitnopłetwego ważącego aż 210 kilogramów. Ryba została sprzedana na aukcji w Brixham za ponad 2 tysiące funtów, ustanawiając nowy rekord w regionie. O sprawie pisze BBC.

Niezwykły połów u wybrzeży Devon – tuńczyk błękitnopłetwy o wadze 210 kg / Instagram

Rybacy z Devon złowili tuńczyka błękitnopłetwego o wadze 210 kg, co stanowi rekordowy połów w tej okolicy.

Ryba została sprzedana na aukcji w Brixham za ponad 2 tysiące funtów.

Eksperci podkreślają, że pojawienie się tak dużych tuńczyków w wodach Devon jest zjawiskiem stosunkowo nowym.

Rekordowy połów u wybrzeży Devon

W ubiegłym tygodniu u wybrzeży Devon doszło do wydarzenia, które na długo zapisze się w historii lokalnego rybołówstwa. Zespół Pechos Grandes, korzystając z tradycyjnych metod połowu - wędki i żyłki - złowił tuńczyka błękitnopłetwego o imponującej wadze 210 kilogramów. To największy okaz tego gatunku, jaki kiedykolwiek trafił na aukcję w Brixham.

Aukcja i rekordowa cena

Złowiony tuńczyk został wystawiony na aukcji w piątek w słynnym porcie rybackim Brixham. Ryba wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród hurtowników i eksporterów. Ostatecznie została zakupiona przez Iana Perkesa, lokalnego hurtownika i eksportera, za kwotę przekraczającą 2 tysiące funtów. Jak podkreślił Perkes, tak duży okaz to prawdziwa rzadkość w tej części Wielkiej Brytanii.

Powrót tuńczyków do wód Devon

Ian Perkes, który od niemal 50 lat działa w branży rybnej, przyznał, że pojawienie się tuńczyków błękitnopłetwych w wodach Devon to stosunkowo nowe zjawisko. Ostatni raz podobny połów miał miejsce w 1952 roku. Dopiero od kilku lat można zaobserwować powrót tych ryb do lokalnych wód. Według Perkesa główną przyczyną tej zmiany jest dostępność pożywienia - tuńczyki przyciąga obfitość ryb, które stanowią ich podstawowy pokarm.

Tradycyjne metody połowu i lokalni rybacy

Co ciekawe, połowu dokonano przy użyciu stosunkowo niewielkiej łodzi i tradycyjnych narzędzi. Zespół Pechos Grandes, znany z umiejętności i doświadczenia, nie korzystał z dużych kutrów. Jak zauważył Perkes, w okolicy działa obecnie wielu utalentowanych rybaków, którzy potrafią skutecznie łowić nawet tak wymagające gatunki jak tuńczyk błękitnopłetwy. Ogromne rozmiary ryby sprawiają, że jej obecność w wodzie jest łatwa do zauważenia - podczas polowania powoduje ona charakterystyczne wzburzenie powierzchni morza.

Przyszłość połowów i eksportu

Złowiony tuńczyk błękitnopłetwy trafi na rynek krajowy. Eksport do Europy jest utrudniony ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące transportu - ryby muszą być całkowicie zamknięte w specjalnych pojemnikach, co przy tak dużych okazach stanowi spore wyzwanie logistyczne. Niemniej jednak, rekordowy połów wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród lokalnych konsumentów, jak i restauratorów.