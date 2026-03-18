Wybór okien to jedna z tych decyzji, które podejmuje się raz na długie lata. Na początku wiele osób patrzy głównie na cenę albo wygląd, ale dopiero po kilku sezonach wychodzą na jaw rzeczy, które są naprawdę ważne. Zimą zaczyna być chłodno przy oknach, latem w domu robi się gorąco, a po kilku latach pojawiają się problemy z regulacją czy szczelnością. Dlatego przed zakupem warto na chwilę się zatrzymać i sprawdzić kilka konkretnych rzeczy. Dobrze dobrane okna potrafią znacząco poprawić komfort mieszkania i ograniczyć koszty ogrzewania. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze okien, żeby potem nie żałować? EMV System - okna Bielsko podpowiada.

Jak wybrać okna do domu?

Na pierwszy rzut oka większość okien wygląda podobnie. Różnice często widać dopiero w szczegółach konstrukcji i jakości wykonania. W praktyce najważniejsze elementy okna to:

profil,

pakiet szybowy,

okucia.

Profil to szkielet całego okna. To od niego zależy, czy skrzydło po kilku latach nadal będzie się lekko zamykać i czy konstrukcja nie zacznie się odkształcać. W tańszych rozwiązaniach profile mogą być mniej odporne na odkształcenia, co po kilku latach zacznie powodować problemy z domykaniem skrzydła.

Drugim kluczowym elementem są szyby. To przez nie ucieka najwięcej ciepła z budynku, dlatego ich jakość ma duży wpływ na ogólny komfort w domu. Obecnie standardem są pakiety trzyszybowe, które znacznie lepiej izolują niż starsze rozwiązania dwuszybowe.

Trzeci element to okucia, czyli cały mechanizm odpowiadający za otwieranie i zamykanie okna. Dobre okucia działają lekko, pozwalają na regulację i zachowują sprawność przez wiele lat.



3 rzeczy, które warto sprawdzić przed zakupem okien

W opisach technicznych okien pojawia się sporo oznaczeń, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane. Warto jednak znać kilka podstawowych parametrów, które realnie wpływają na to, jak okna sprawdzają się w codziennym użytkowaniu.

Dobrze dobrane okna powinny zapewniać:

dobrą izolację cieplną,

ochronę przed hałasem,

szczelność przy silnym wietrze,

trwałość przez wiele lat.

Najważniejszy jest współczynnik przenikania ciepła Uw. Określa on, ile energii ucieka przez całe okno. Im niższa wartość, tym lepsza izolacyjność. Zgodnie z obecnymi wymaganiami dla nowych budynków w Polsce współczynnik Uw nie powinien być wyższy niż 0,9 W/m²K. W praktyce wiele nowoczesnych okien osiąga poziom 0,7-0,8 W/m²K, co pozwala jeszcze skuteczniej ograniczyć straty ciepła.

Drugim istotnym parametrem jest izolacyjność akustyczna oznaczana symbolem Rw. W typowych oknach wynosi ona około 30-32 dB, co sprawdza się w spokojnych okolicach. Jeśli dom znajduje się przy ruchliwej ulicy, warto rozważyć okna o izolacyjności 38-42 dB, które wyraźnie ograniczają hałas z zewnątrz.

Podczas wyboru okien warto również zwrócić uwagę na ich szczelność. Ten parametr ma szczególne znaczenie podczas silnego wiatru i intensywnych opadów.

Okna aluminiowe czy okna PVC - które rozwiązanie sprawdzi się lepiej?

Wiele osób zastanawia się, czy wybrać okna aluminiowe czy plastikowe. Oba rozwiązania są dziś powszechnie stosowane i każde z nich ma swoje zalety.

Okna PVC są bardzo popularne głównie ze względu na dobrą izolacyjność cieplną i korzystną cenę. Dobrze sprawdzają się w większości domów jednorodzinnych i mieszkań. Są też stosunkowo łatwe w utrzymaniu i nie wymagają skomplikowanej konserwacji.

Okna aluminiowe często stosowane są w nowoczesnej architekturze i projektach z dużymi przeszkleniami. Aluminium jest materiałem bardzo sztywnym i trwałym, dlatego pozwala tworzyć smukłe profile oraz duże szklane powierzchnie. Dzięki temu rozwiązanie to często wykorzystuje się w domach z dużymi oknami tarasowymi, w nowoczesnych projektach lub w budynkach komercyjnych.



Montaż okien jest równie ważny jak ich jakość

Nawet najlepsze okna nie spełnią swojej roli, jeśli zostaną źle zamontowane. Błędy montażowe są jedną z najczęstszych przyczyn problemów z nieszczelnością lub utratą ciepła.

Najważniejsze jest prawidłowe przygotowanie otworu okiennego, odpowiednie osadzenie ramy oraz zastosowanie właściwej izolacji wokół okna. Dzięki temu można uniknąć mostków termicznych i problemów z wilgocią.

Dlatego przy wyborze okien warto zwrócić uwagę nie tylko na produkt, ale również na doświadczenie firmy, która będzie je dostarczać i montować.



Gdzie szukać solidnych systemów okiennych?

Same parametry w katalogu to nie wszystko. W przypadku stolarki okiennej ogromne znaczenie ma doświadczenie producenta, technologia produkcji oraz jakość zastosowanych materiałów. To właśnie te elementy decydują o tym, czy okna po kilku latach nadal będą szczelne, stabilne i bezproblemowe w codziennym użytkowaniu.

Dobrym przykładem firmy działającej w tej branży jest EMV System, producent stolarki okiennej wykorzystywanej zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w inwestycjach komercyjnych. Firma od lat zajmuje się produkcją i dostarczaniem systemów okiennych oraz drzwiowych, dzięki czemu ma doświadczenie w realizacji różnych typów projektów budowlanych.

W ofercie znajdziesz między innymi okna aluminiowe, okna PVC, drzwi, systemy przesuwne czy żaluzje fasadowe, które można dopasować do architektury budynku i wymagań konkretnego projektu.

Jeśli jesteś na etapie wyboru okien i chcesz sprawdzić dostępne rozwiązania oraz ich parametry, zajrzyj na www.emvsystem.pl. W razie pytań możesz również skontaktować się z zespołem, który pomoże dobrać system dopasowany do projektu budynku i Twoich oczekiwań.

