Lekarze, gwiazdy, osoby po przeszczepach i uczniowie spotkają się dziś w Wiśle, by wspólnie promować ideę transplantacji. To już 26. Bieg po Nowe Życie. Kogo zobaczymy na starcie? Piszemy o tym poniżej.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie / Materiały prasowe

Sportowcy, dziennikarze, artyści i aktorzy razem w słusznej sprawie

Uczestnicy biegu spotkają się na rynku w Wiśle, by rywalizować w czteroosobowych sztafetach. Z kijkami do nordic walkingu będą w nich szły osoby po przeszczepach, gwiazdy, lekarze i uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

Jakie znane osoby będzie można dziś spotkać w Wiśle? Swój udział zapowiedzieli m.in. Przemysław Saleta, Ewa Kasprzyk, Piotr Żyła, Katarzyna Pakosińska, Piotr Kupicha, Angelika Cichocka, Rafał Mroczek, Grzegorz Łomacz, Agnieszka Kobus-Zawojska, Zbigniew Bródka, Łukasz Konopka, Olga Łasak, Marta Kuligowska i Aleksandra Radwan.

Instagram Rolka

Środowisko medyków będą reprezentować m.in. prof. Jarosław Czerwiński, prof. Roman Danielewicz, prof. Michał Grąt, prof. Mariusz Kuśmierczyk, Karolina Kędzierska-Kapuza, prof. Jerzy Sieńko, prof. Piotr Kaliciński, prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Sławomir Nazarewski, prof. Michał Zakliczyński, prof. Dorota Kamińśka, prof. Marek Jemielity, prof. Rafał Krenke, prof. Radosław Owczuk, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, prof. Marek Myślak, dr Maciej Urlik, dr Bogumił Wowra i dr Anna Pszenny.

Dostali nowe życie i intensywnie z niego korzystają

Najważniejszą grupą uczestników biegu są oczywiście osoby po przeszczepach. To one dzielą się swoimi doświadczeniami i udowadniają, że transplantacja to naprawdę szansa na nowe życie. Wracają do pracy i nauki, realizują marzenia odłożone ze względu na chorobę, zostają rodzicami. Nie marnują kolejnej szansy.

Dorota Przygodzka przeszła udaną transplantację serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W nocy przed transplantacją umierałam - opowiada. Urodziła się z wadą serca, kardiomiopatią z niescalenia mięśnia lewej komory. Przez lata żyła z kardiowerterem-defibrylatorem, urządzeniem ratującym jej życie podczas pojawiających się groźnych zaburzeń rytmu serca.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie / Materiały prasowe

Tomasz Zieliński w 2000 roku dowiedział się, że ma marskość wątroby spowodowaną wirusem żółtaczki. Transplantacja wątroby była jedynym ratunkiem. W 2011 roku przeszedł transplantację wątroby. Przed zabiegiem jego stan był taki, jakby miał 90 lat - męczył się po kilkunastu krokach. Po przeszczepieniu po 6 tygodniach wrócił do normalnego życia. Jako pierwszy Polak z przeszczepioną wątrobą pokonał nawet maraton.

Bieg po Nowe Życie jest wyjątkowy również z tego względu, że wszyscy jego uczestnicy dostają pamiątkowe medale. Wyniki poszczególnych uczestników są dokładnie mierzone, ale to nie aspekt sportowy jest tu najważniejszy. Chodzi przede wszystkim o promocję transplantacji i budowanie społecznej świadomości tego, jak cenne mogą być organy pobrane od nas po śmierci.