W poniedziałkowy wieczór strażacy z Gdyni zostali wezwani do nietypowej interwencji. W jednym z domów pyton tygrysi zaklinował się pod zmywarką do naczyń. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pyton wpełzł pod zabudowę zmywarki (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego w Gdyni wczoraj wieczorem. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że niejadowity wąż utknął pod zabudowaną zmywarką. Pyton należał do domowników.

Istniała realna obawa, że podczas próby wyciągnąć go jego zdrowie może być zagrożone - mówi RMF FM st. kpt. Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni.

Strażacy pomogli w demontażu części zabudowy kuchennej i samej zmywarki. Po odsunięciu metalowych osłon po bokach urządzenia udało się bezpiecznie wyciągnąć pytona i przekazać go właścicielce. Akcja zakończyła się sukcesem, a zwierzę nie odniosło obrażeń.

Wąż trafił z powrotem do terrarium.

Pyton tygrysi to jeden z największych węży na świecie. Jest niejadowity, poluje raczej na mniejsze zwierzęta. Swoje ofiary zabija poprzez silny uścisk.