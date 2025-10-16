Wewnętrzne postępowanie kontrolne w straży granicznej zarządził komendant tej formacji po incydencie z udziałem funkcjonariuszy w Gruzji - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Ma ono polegać na sprawdzeniu aktualności procedur, funkcjonujących w związku z operacjami powrotowymi w kontekście tego incydentu.

Straż graniczna będzie przeprowadzone postępowanie kontrolne po incydencie z udziałem funkcjonariuszy w Gruzji.

Dwóch strażników granicznych zostało pobitych w środę 8 października. Zdarzenie miało miejsce poza służbą, gdy funkcjonariusze byli w mieście - napastnicy używali prętów i noża.

Obaj funkcjonariusze doznali poważnych urazów głowy i przeszli operacje. Strażnicy trafili do szpitala w Gruzji, a następnie wrócili do Polski, gdzie kontynuują leczenie.

Napaść na funkcjonariuszy straży granicznej

Dwaj strażnicy podczas lotniczej operacji wydalenia z Polski cudzoziemców zostali pobici w stolicy Gruzji Tbilisi i trafili do szpitala. Jak dotąd szefostwo straży utrzymuje, że do zdarzenia nie doszło na służbie, lecz w czasie wolnym. Funkcjonariusze poszli wówczas do miasta. Napastnicy, którzy w środę 8 października zaatakowali ich w gruzińskiej stolicy, używali m.in. prętów i noża.

Funkcjonariusze jeszcze w środę przebywali w gruzińskim szpitalu, następnie wrócili samolotem do Polski w asyście lekarza. Z lotniska trafili do warszawskiego szpitala MSWiA, gdzie kontynuowane jest ich leczenie. Po pobiciu w okolicy jednej z restauracji obaj strażnicy mieli poważne obrażenia głowy i przeszli operacje.

Wcześniej mundurowi byli w Pakistanie, stamtąd przylecieli do Gruzji, gdzie wysadzili wydalonych z Polski Gruzinów. W Tbilisi czekali na lot do kraju następnego dnia.

Ta misja polegała na odtransportowaniu 19 cudzoziemców z Polski - mówił wówczas minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chodzi o dziesięciu obywateli Gruzji i dziewięciu Pakistańczyków. Gruziński resort spraw wewnętrznych poinformował, że zatrzymani podejrzani o napaść byli wcześniej skazani za szereg poważnych przestępstw. Zostali oni schwytani w trakcie policyjnego pościgu.