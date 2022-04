Odnaleziono 12-letnią Anię, która zaginęła w środę rano w miejscowości Chechło (gmina Rudziniec). Dziewczynka była poszukiwana od około doby.

Dziewczynka w środę ok. 7:30 rano wyszła do szkoły, ale tam nie dotarła - informował w środę zespół prasowy śląskiej policji. Dziewczynka nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Informację o odnalezieniu dziewczynki potwierdza podinsp. Marek Słomski z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.