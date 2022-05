Fortepian „zewnętrzny”, zniszczony w kwietniu przez wandali po zaledwie kilku dniach od udostępnienia, ponownie został ustawiony na rynku w Cieszynie – poinformowała rzecznik cieszyńskiego magistratu Katarzyna Koczwara. „Fortepian będzie z nami do 29 maja” – powiedziała.

Fortepian wrócił na rynek w Cieszynie / Fb Cieszyn robi wrażenie /

Fortepian trafił do Cieszyna po tym, jak miasto otrzymało podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, voucher, który uprawniał do bezpłatnego wynajmu, transportu, montażu oraz opieki technicznej instrumentu. Fortepian został ustawiony na rynku w Cieszynie przed Wielkanocą.

W nocy z 16 na 17 kwietnia operator monitoringu zauważył trzy osoby, które podeszły do fortepianu. Dwie z nich podniosły instrument, po czym wywróciły go do góry nogami. Krótko potem zostali ujęci przez straż miejską i przekazani policjantom.

"Muzyka czyni nas lepszymi"

Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz informowała wówczas, że firma, która wytwarza fortepiany zewnętrzne, zabrała zniszczony instrument do naprawy, ale zadeklarowała, że wróci on na cieszyński rynek.

Znów będzie można zagrać. Muzyka czyni nas lepszymi - mówiła.

Sprawcy spotkali się z burmistrz i wyrazili skruchę.