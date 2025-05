Driftowe Mistrzostwa Polski wracają do Katowic. Kolejna odsłona wydarzenia odbędzie się 19-20 lipca na Lotnisku Muchowiec. Na imprezę organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników sportów motorowych.

Fani driftingu ponownie pojawią się na Lotnisku Muchowiec w Katowicach 19-20 lipca. Tam będą czekały na nich niezapomniane emocje oraz widowiskowe driftowe zmagania na najwyższym poziomie. Jak podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa, miasto od kilku lat stawia na promocję poprzez różnorodne wydarzenia, w tym sportowe i kulturalne. Drifting to jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin motorsportu, która przyciąga coraz szersze grono fanów.

Lotnisko Muchowiec idealne na Driftowe Mistrzostwa Polski

W tym roku na Lotnisku Muchowiec zobaczymy czołowych zawodników z 15 krajów, którzy zasiądą za kierownicami specjalnie modyfikowanych aut o mocy od 700 do ponad 1000 koni mechanicznych. Kuba Przygoński, wielokrotny mistrz Polski w drifitingu i organizator cyklu podkreśla, że Katowice i Lotnisko Muchowiec to idealne miejsce dla takiej imprezy. Dodaje, że w ubiegłym roku wydarzenie przyciągnęło niemal 15 tysięcy fanów. Nie możemy się doczekać powrotu do stolicy Śląska! - zaznacza, cytowany w komunikacie.

Nie tylko rywalizacja

Driftowe Mistrzostwa Polski to nie tylko rywalizacja, ale również liczne atrakcje towarzyszące. Odwiedzający będą mieli okazję podziwiać efektowne pojedynki, a także skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych wokół toru. Tutaj, m.in.: Car Show z ponad 100 wyjątkowymi autami, Street Food Zone z kuchnią z całego świata, strefa partnerów z gadżetami dla fanów motoryzacji oraz Drift Taxi, oferujące emocje driftingu z perspektywy pasażera.

Szczegółowe informacje dotyczące imprezy znajdziecie na oficjalnej stronie Driftowych Mistrzostw Polski.

