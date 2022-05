Ważna informacja dla kierowców z rejonu Częstochowy - od poniedziałku, 23 maja, będzie obowiązywałą nowa tymczasowa organizacja ruchu ulic Głównej i Przejazdowej. Ma to związek z przebudową drogi krajowej nr 46 w kierunku Opola.

Przebudowa DK 46 w Częstochowie / Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie /

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, zmiany dotyczą następujących odcinków:



od skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Przelotną do skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Energetyków . Ruch będzie się tam odbywał wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną po prawej stronie (od strony kolei) na wykonanej obecnie nowej nawierzchni bitumicznej. Prace budowlane będą zaś prowadzone po lewej stronie jezdni;

od granic miasta do skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Szybową. Wprowadzony zostanie tam ruchu wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Ruch wahadłowy z odcinka skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Szybową do skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Marynarską zostanie zastąpiony ruchem w obu kierunkach po nowej nawierzchni.



Wszystkie prace związane z gruntowną przebudową ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowego śladu DK-46 (tzw. obejścia ul. św. Barbary) mają zakończyć się w drugiej połowie 2023 r.

Zadanie realizowane w ramach programu "Lepsza Komunikacja w Częstochowie" jest drugą co do wielkości, największą inwestycją drogową we współczesnej historii miasta. Jej koszt to blisko 100 mln zł, a budowa dofinansowana jest także ze środków UE.

Od poniedziałku, 23 maja, częściowej zmianie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu / Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie