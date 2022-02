Częstochowski sąd aresztował w środę na trzy miesiące 52-latka podejrzanego o zabicie 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy, które zaginęły przed kilkoma dniami. Podobnie jak prokuraturze, także przed sądem nie przyznał się do winy. Według naszych nieoficjalnych informacji wynika, że tuż po zatrzymaniu przyznał się do podwójnego zabójstwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Decyzję o aresztowaniu mężczyzny podjął Sąd Rejonowy w Częstochowie na wniosek Prokuratury Okręgowej.

"Sąd Rejonowy w Częstochowie podzielił argumenty prokuratora - przyjął, że zgromadzone w tej sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany Krzysztof R. dopuścił się zarzucanych mu przestępstw, a także to, że jedynie środek o charakterze izolacyjnym - tymczasowe aresztowanie - w należyty sposób zabezpieczy dalszy tok tego postępowania. Mężczyzna ma kumulatywnie przedstawioną kwalifikację co do dwóch czynów, czyli zabójstwa tych dwóch kobiet połączonego z pozbawieniem ich wolności. Do tych zarzutów szczegółowo się nie odniósł" - powiedział prokurator Krzysztof Budzik.

Z naszych informacji wynika, że mężczyzna tuż po zatrzymaniu miał przyznać się do zbrodni. Wiadomo też, że ofiary znały 52-latka. Obie są wciąż poszukiwane.

Zaginięcie kobiet w Częstochowie

O zaginięciu kobiety i jej córki policję zawiadomiła w sobotę matka 45-latki. Kobiety razem z psem rasy shih tzu opuściły blok przy ul. Bienia w czwartek.

Ze wstępnych ustaleń wynikało też, że ostatni kontakt telefoniczny miała (matka 45-latki - przyp. red.) z córką 9 lutego, a z wnuczką 10 lutego. Wiadomo też, że tego dnia 45-letnia zaginiona widziana była na ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej - powiedziała Sabina Chyra Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Samochód zaparkowany przed blokiem

W poniedziałek policja udostępniła także zdjęcia i rysopisy zaginionych oraz fotografię samochodu należącego do 45-latki. W dniu zaginięcia poszukiwanych ktoś jechał fordem kobiety. Auto należące do 45-latki nie zginęło - pozostało zaparkowane przed blokiem, który opuściły obie poszukiwane.