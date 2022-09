Zwiększa się lista firm należących do sieci Kwalifikowanych Dostawców Węglowych (KDW) Polskiej Grupy Górniczej. Status KDW otrzymało - jak do tej pory - 8 przedsiębiorstw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kwalifikowani Dostawcy Węgla (KDW) mają przywozić węgiel z kopalń do swoich składów - będzie to węgiel kupiony przez klientów indywidulanych w e-sklepie PGG. To oznacza, że węgla z Polskiej Grupy Górniczej nie będzie można u nich kupić z pominięciem internetowego sklepu.

Dostawcy będą mogli oferować usługi transportowe - bezpośrednio do domów klientów. Będzie to dodatkowo płatna usługa.

Lista Kwalifikowanych Dostawców Węgla

Na razie dwa składy są w Małopolsce, po jednym w województwach: podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Oto ich adresy:

woj. łódzkie. Agro-Bud Gajda Spółka Jawna . 99-400 Łowicz, ul. Dąbkowice Górne 44. Kontakt: 468389046, martagajda@op.pl;

. 99-400 Łowicz, ul. Dąbkowice Górne 44. Kontakt: 468389046, martagajda@op.pl; woj. małopolskie. CHEMPAK Marek Więckowski . 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18 C. Kontakt: 146863881, biuro@chempak.com.pl;

. 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18 C. Kontakt: 146863881, biuro@chempak.com.pl; woj. małopolskie. Firma Handlowo Usługowa "ADMET" Adam i Teresa Czekaj . 32-100 Proszowice, ul. Kościelec 19 A. Kontakt: 501005575admet2@wp.pl;

. 32-100 Proszowice, ul. Kościelec 19 A. Kontakt: 501005575admet2@wp.pl; woj. podkarpackie. "PANMAR" Czekańska Szmyd Sp. J . 38-623 Uherce Mineralne, ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 134618383, so@panmar.pl;

. 38-623 Uherce Mineralne, ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 134618383, so@panmar.pl; woj. pomorskie. ANT-POL Andrzej Spica . 89-650 Czersk, ul. Starogardzka 112. Kontakt: 507029166, ant-pol.spica@wp.pl;

. 89-650 Czersk, ul. Starogardzka 112. Kontakt: 507029166, ant-pol.spica@wp.pl; woj. świętokrzyskie. KARBONEX sp. z o.o . 28-300 Jędrzejów, ul. Partyzantów 73. Kontakt: 663770509, karbonexmj@gmail.com;

. 28-300 Jędrzejów, ul. Partyzantów 73. Kontakt: 663770509, karbonexmj@gmail.com; woj. warmińsko-mazurskie. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Gardei . 14-220 Iława, ul. Kisielice ul. Kolejowa 3 A. Kontakt: 552751490, gsgardeja@post.pl;

. 14-220 Iława, ul. Kisielice ul. Kolejowa 3 A. Kontakt: 552751490, gsgardeja@post.pl; woj. warmińsko-mazurskie. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HEOPS Henryk Orłowski. 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 1. Kontakt: 505552610, tomasz@heops.pl.

Jeśli więc dziś klient np. z Małopolski kupi węgiel w sklepie internetowym PGG, nie będzie musiał organizować transportu z kopalni. Będzie mógł wybrać jednego z dwóch dostawców na terenie swojego województwa, u którego odbierze opał.

Niektóre KDW mają status nieaktywny - co to znaczy?

Na liście znajdują się składy, które mają status nieaktywny. Oznacza to, że limit odbioru dla danego KDW jest aktualnie wyczerpany.

Statusy jednak są aktualizowane na bieżąco. Według stanu na godzinę 14 w piątek, 2 września, status nieaktywny mają trzy składy: Agro-Bud Gajda Spółka Jawna, CHEMPAK Marek Więckowski i KARBONEX sp. z o.o.