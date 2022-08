Zapowiadana wiele tygodni temu sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla Polskiej Grupy Górniczej dziś rozpoczyna działalność. Na razie wyznaczono czterech takich dostawców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, PGG zapowiada, że w najbliższych tygodniach przybędzie jeszcze 20 dostawców. Docelowo ma być ich około stu i stworzą sieć w całej Polsce.

Kwalifikowani Dostawcy Węgla (KDW) mają przywozić węgiel z kopalń do swoich składów - będzie to węgiel kupiony przez klientów indywidulanych w e-sklepie PGG. To oznacza, że węgla z Polskiej Grupy Górniczej nie będzie można u nich kupić z pominięciem internetowego sklepu.

Dostawcy będą mogli oferować usługi transportowe - bezpośrednio do domów klientów. Będzie to dodatkowo płatna usługa.

Pierwsze 4 składy KDW

Na razie dwa składy są w Małopolsce, po jednym w województwach: podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Oto ich adresy

woj. małopolskie. CHEMPAK Marek Więckowski . 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18 C. Kontakt: 146863881, biuro@chempak.com.pl;

. 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18 C. Kontakt: 146863881, biuro@chempak.com.pl; woj. małopolskie. Firma Handlowo Usługowa "ADMET" Adam i Teresa Czekaj . 32-100 Proszowice, ul. Kościelec 19 A. Kontakt: 501005575admet2@wp.pl;

. 32-100 Proszowice, ul. Kościelec 19 A. Kontakt: 501005575admet2@wp.pl; woj. podkarpackie. "PANMAR" Czekańska Szmyd Sp. J . 38-623 Uherce Mineralne, ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 134618383, so@panmar.pl;

. 38-623 Uherce Mineralne, ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 134618383, so@panmar.pl; woj. warmińsko-mazurskie. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Gardei. 14-220 Iława, ul. Kisielice ul. Kolejowa 3 A. Kontakt: 552751490, gsgardeja@post.pl.

Jeśli więc dziś klient np. z Małopolski kupi węgiel w sklepie internetowym PGG, nie będzie musiał organizować transportu z kopalni. Będzie mógł wybrać jednego z dwóch dostawców na terenie swojego województwa, u którego odbierze opał.

Jak kupić węgiel nie korzystając z internetu?

Pojawiają się głosy, że sprzedaż węgla wyłącznie przez e-sklep stawia w gorszej sytuacji osoby, które nie korzystają z internetu.

Dla nich PGG przygotowuje pewne nowe możliwości - prawdopodobnie będzie to infolinia, przez którą będzie można zamówić węgiel, również z dowozem. Szczegóły mają być znane na początku września.

Na razie nadal - choć w bardzo ograniczonym zakresie można kupić węgiel za gotówkę, bezpośrednio w kopalniach, choć oczywiście są kolejki. Te kolejki - według PGG - powinny się zmniejszyć dzięki uruchomieniu sieci kwalifikowanych dostawców.