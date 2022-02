Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby - byłego wiceprezesa Katowickiego Holdingu Węglowego, byłego członka zarządu KHW i przedsiębiorcę, którzy mieli powoływać się na wpływy w spółce Skarbu Państwa – dowiedziała się PAP.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował, że zatrzymań dokonali agenci z warszawskiej delegatury CBA we wielowątkowym śledztwie dotyczącym m.in. powoływania się na wpływy i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu kontraktów handlowych w zamian za obietnicę łapówki.



Wydział przypomniał, że śledztwo zostało wszczęte w oparciu o własne materiały, zgromadzone w delegaturze CBA w Warszawie i jest nadzorowane przez małopolski wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.



"Według śledczych w zamian za obietnicę 15 proc. prowizji od wartości umów, członek zarządu KHW oraz osoby z jego otoczenia zobowiązały się ułatwić jednej z firm zawarcie korzystnych umów na obsługę kadrową dużych podmiotów" - podał wydział. "Zlecenia miały polegać przede wszystkim na tzw. optymalizacji wartości składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych płaconych przez duże firmy. Przedstawione zatrzymanym zarzuty obejmują lata 2015-2016" - dodał.



"Łapówka, zgodnie z ustaleniami śledczych, miała formę prowizji od każdego pozyskanego zamówienia" - zaznaczył wydział.



Wszyscy zatrzymani przez CBA zostali doprowadzeni do nadzorującego śledztwo wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty powoływania się na wpływy w spółce Skarbu Państwa - podał dział prasowy PK. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował dwie zatrzymane osoby. Prokurator wobec trzeciej wyznaczył 100 tys. zł poręczenia majątkowego i dozór policji.



Za zarzucane zatrzymanym przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.