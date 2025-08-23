Na niedzielę zaplanowano przesłuchanie mieszkańca Chorzowa, który wczoraj zaatakował nożem mężczyznę. Ofiara zmarła. Zaatakowany to najprawdopodobniej obywatel Ukrainy.

Świadkowie zatrzymali agresora / Śląska policja /

W chwili ataku napastnik był kompletnie pijany. Badanie wykazało w jego organizmie około dwóch promili alkoholu.

Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wczesnym popołudniem na jednej z ulic Chorzowa, w pobliżu przystanku autobusowego. Według dotychczasowych ustaleń, mieszkaniec Chorzowa zaatakował nożem mężczyznę, który czasowo mieszkał w Świętochłowicach. Ofiara, najprawdopodobniej obywatel Ukrainy, mimo natychmiastowej reanimacji, zmarła na miejscu.

Świadkowie obezwładnili napastnika

Świadkowie zdarzenia obezwładnili agresora i przekazali go przybyłym na miejsce policjantom. Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż, którym zadano śmiertelne ciosy.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Przesłuchano już pierwszych świadków, analizowane są nagrania z miejskiego monitoringu. Motywy zbrodni nie są znane.

Napastnik od wczoraj przebywa w policyjnym areszcie.







