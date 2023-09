Prawie pół tysiąca osób wzięło udział w Biegu po Nowe Życie w warszawskim Wilanowie. Za nami 23 edycja wydarzenia, które jest największą w Polsce inicjatywą promującą przeszczepy narządów.

23. edycja Biegu po Nowe Życie / Materiały prasowe

Jak powiedział Arkadiusz Pilarz, dyrektor wydarzenia, "liczba startujących sztafet przekroczyła 90". Sztafety prowadzili między innymi: Przemysław Saleta, Michał Mikołajczak, Kamila Kamińska, Jarosław Boberek, Lucyna Malec, Edyta Zając, Krzysztof Wach, Piotr Gruszka, Viola Piekut, Jolanta Fraszyńska i Marcin Korcz.

Z jednym z uczestników wydarzenia rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Myślę, że bez problemu przejdę ten kilometr, może nawet pobiję swój rekord z poprzedniej edycji w Wiśle - 5 minut 50 sekund, ale wtedy niespecjalnie się spieszyłem, bardziej chciałem jak najfajniej przejść i zapamiętać ten moment - mówił uczestnik przed rozpoczęciem Biegu.

Myślę, że atmosfera jest bardzo rodzinna. Wszyscy jesteśmy jedną, wielką rodziną po przeszczepach. Jest bardzo ciepło i przyjemnie - dodał.

Po raz pierwszy w Warszawie do sztafet została włączona młodzież ze szkół reprezentujących 18 dzielnic stolicy.

O Biegu po Nowe Życie

23. Bieg po Nowe Życie to największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów do przeszczepień i przybliżająca społeczeństwu ideę transplantacji jako skutecznej metody leczenia.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie w sobotę staną na starcie marszu nordic walking i przemaszerują na symbolicznym dystansie 1 km alejkami Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Mimo, że za nami już 22 Biegi po Nowe Życie zliczając edycje warszawskie i wiślańskie edukacja jest ciągle potrzebna - nasze zadanie to promować i edukować, dawać nadzieję tym, którzy są przed przeszczepieniem pokazując tych, którzy dostali drugie życie i wracają do aktywnego życia - mówił na początku września Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie. Wszyscy razem dla dawstwa i transplantacji - my maszerujemy, Wy kibicując wspieracie - dodaje Pilarz.