Nie żyje mężczyzna zraniony po południu nożem w Chorzowie (woj. śląskie). Do ataku doszło na ulicy Siemianowickiej, w okolicy przystanku autobusowego. Policja zatrzymała napastnika, który zadawał ciosy.

Atak nożownika w Chorzowie / Shutterstock/Gorąca linia RMF FM /

Do ataku doszło w piątek na ul. Siemianowickiej.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, jedna osoba zginęła. To mężczyzna.

Policja potwierdza również, że w sprawie zatrzymano podejrzanego.

W tej chwili nic nie wiadomo o ewentualnych okolicznościach ani motywach ataku.

Na miejscu cały czas pracują mundurowi.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą linię RMF FM.