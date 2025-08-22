Nie żyje mężczyzna zraniony po południu nożem w Chorzowie (woj. śląskie). Do ataku doszło na ulicy Siemianowickiej, w okolicy przystanku autobusowego. Policja zatrzymała napastnika, który zadawał ciosy.
Do ataku doszło w piątek na ul. Siemianowickiej.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, jedna osoba zginęła. To mężczyzna.
Policja potwierdza również, że w sprawie zatrzymano podejrzanego.
W tej chwili nic nie wiadomo o ewentualnych okolicznościach ani motywach ataku.
Na miejscu cały czas pracują mundurowi.
