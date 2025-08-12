Trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Podejrzani w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszeli korupcyjne zarzuty.

Zdjęcie ilustracyjne. W śledztwie dotyczącym byłego marszałka zatrzymano trzech mężczyzn / CBA /

Zatrzymani to kobieta i dwóch mężczyzn - architekt oraz dwaj przedsiębiorcy z branży deweloperskiej z Częstochowy. Mieli dawać Bartłomiejowi S. łapówki w zamian za wprowadzanie korzystnych dla nich zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, a także za wydawanie pozwoleń na budowę w okresie gdy ten pełnił jeszcze funkcje wiceprezydenta miasta Częstochowa.

Wszyscy przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe, policyjny dozór oraz zakazała wyjeżdżać z kraju.

Zatrzymanych jest więcej

Do tej pory zarzuty w śledztwie postawiono 11 osobom, którym przedstawiono łącznie 16 zarzutów dotyczących przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, ale sprawa nadal się rozwija - zaznaczyła prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK.

Były śląski wicemarszałek został zatrzymany w październiku zeszłego roku. Usłyszał zarzuty przyjmowania łapówek w związku z pełnieniem funkcji w samorządzie województwa, a także wiceprezydenta Częstochowy.

Apel CBA i prokuratury

CBA i prokuratura zaapelowały o zgłaszanie się do katowickiej delegatury Biura kolejnych osób, które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową. CBA przypomniało, że osoby, które wręczyły albo obiecały łapówkę urzędnikowi publicznemu i ujawnią ten fakt, zanim dowiedzą się o nim śledczy, mogą skorzystać z tzw. klauzuli niekaralności.



