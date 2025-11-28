Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 50 w rejonie Wyszogrodu w województwie mazowieckim. Osobowa dacia w piątek po południu zderzyła się z ciężarowym volvo, w wyniku czego życie straciła 51-letnia kobieta. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

W wypadku na drodze krajowej zginęła 51-letnia kobieta. / Komenda Miejska Policji w Płocku / Policja

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na rmf24.pl .

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska poinformowała, że w piątek doszło do wypadku na drodze krajowej nr 50 pod Wyszogrodem (pow. płocki, woj. mazowieckie).

Wypadek na krajowej drodze. Zginęła kobieta

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca dacią 51-latka, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn, najprawdopodobniej zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarowym volvo.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować - przekazała podkom. Jakubowska.

Zaznaczyła, że trasa w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia w ruchu pojazdów mogą tam potrwać w piątek co najmniej do godz. 18:00.

Kierowcy kierowani są na objazdy

Wiadomo też, że dokładne okoliczności, w jakich doszło do zderzenia obu pojazdów, są wyjaśniane.

W związku z wypadkiem na drodze krajowej nr 50 policja zaleca objazdy przez Małą Wieś lub ul. Zamieście w Wyszogrodzie, a także apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.