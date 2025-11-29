Papież Leon XIV odwiedził zabytkowy Błękitny Meczet w Stambule. To gest pokazujący otwartość Kościoła katolickiego na dialog ze światem islamu.

Papież Leon XIV w Błękitnym Meczecie w Stambule / STRINGER / PAP/EPA

Zgodnie z tradycją Leon XIV zdjął buty na progu i wszedł do meczetu Sułtana Ahmeda w białych skarpetkach. Odwiedził świątynię jako kolejny papież, po Benedykcie XVI i Franciszku.

Także Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Turcji w 1979 roku wszedł do Błękitnego Meczetu. Wizyta ta miała charakter dyskretny i prywatny. Dlatego za pierwszą w historii oficjalną wizytę biskupa Rzymu w meczecie uważa się tę złożoną przez polskiego papieża w Damaszku w Syrii w 2001 roku.



Leon XIV w Błękitnym Meczecie / STRINGER / PAP/EPA

Leonowi XIV towarzyszył w meczecie szef tureckiego urzędu do spraw religijnych, muzułmański duchowny Safi Arpagus. Papież słuchał go w skupieniu.



Leon XIV w Błękitnym Meczecie / EPA/ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Błękitny Meczet został zbudowany na początku XVII wieku. Stał się najważniejszym miejscem kultu w Imperium Osmańskim.

Popularna nazwa meczetu pochodzi od 21 043 turkusowych płytek ceramicznych umieszczonych na ścianach i w kopule, które nadają szczególny charakter tej świątyni. Wewnątrz budowla ma bardzo wysokie sklepienie oświetlone przez 260 okien.

