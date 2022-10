Co najmniej 14 dzików, w tym locha z młodymi, grasuje na rzeszowskich bulwarach. Służby miejskie dostały zgłoszenia od przechodniów w czwartek rano. Na miejsce wysłano patrole policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Zapadła decyzja, że kolejna próba przepłoszenia zwierząt, jeśli same nie wrócą do lasu, zostanie podjęta w piątek rano.