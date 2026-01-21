​Kardiolodzy z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie jako pierwsi w regionie przeprowadzili innowacyjne zabiegi kardiologiczne bez otwierania klatki piersiowej. Procedura została wykonana u czterech pacjentów z ciężką niewydolnością serca, dla których klasyczna operacja kardiochirurgiczna byłaby zbyt ryzykowna.

Nowoczesna kardiologia w Rzeszowie: pierwsze w regionie zabiegi CARILLON (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kardiolodzy z Rzeszowa jako pierwsi w regionie przeprowadzili innowacyjne, małoinwazyjne zabiegi naprawy zastawki mitralnej metodą CARILLON u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, dla których klasyczna operacja byłaby zbyt ryzykowna.

Nowa metoda polega na wprowadzeniu implantu przez żyłę szyjną bez otwierania klatki piersiowej, co pozwala na szybką poprawę stanu zdrowia i skraca czas hospitalizacji, szczególnie u osób starszych i z wieloma schorzeniami.

Szpital w Rzeszowie regularnie wdraża innowacyjne procedury, m.in. zdalny monitoring pacjentów i pionierskie zabiegi usuwania elektrod sercowych, odpowiadając na potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

Wspomniane zabiegi to przezskórne naprawy zastawki mitralnej metodą CARILLON.

Jest ona popularna m.in. w Niemczech, w Polsce dopiero zyskuje na znaczeniu. Rzeszowski zespół przez wiele miesięcy przygotowywał się do wdrożenia technologii, szkoląc się w renomowanych zagranicznych ośrodkach.

Zabieg polega na wprowadzeniu przez żyłę szyjną specjalnego implantu, który obkurcza pierścień zastawki mitralnej, przywracając jej szczelność. Cała procedura odbywa się w znieczuleniu miejscowym, bez konieczności otwierania klatki piersiowej. To szczególnie ważne dla osób starszych i pacjentów z wieloma schorzeniami, u których tradycyjne leczenie farmakologiczne przestaje być skuteczne, a stan zdrowia nie pozwala na inwazyjną operację.

W Rzeszowie pionierskie zabiegi przeprowadzono u osób cierpiących na cukrzycę czy niewydolność nerek.

Odpowiedź na starzenie się społeczeństwa

Rozwijamy nieinwazyjne metody naprawy zastawek, ponieważ społeczeństwo się starzeje, a coraz więcej pacjentów z powodu chorób współistniejących nie kwalifikuje się do klasycznych operacji kardiochirurgicznych - podkreśla prof. Andrzej Przybylski, kierownik Kliniki Kardiologii w rzeszowskim szpitalu.

Największą zaletą nowej metody jest jej małoinwazyjność - implant wprowadzany jest pod kontrolą radiologiczną, co minimalizuje uraz i pozwala pacjentom niemal natychmiast odczuć poprawę. Chorzy zauważają lepszą tolerancję wysiłku, ustąpienie duszności i obrzęków. Jeśli nie pojawią się komplikacje, mogą opuścić szpital już następnego dnia po zabiegu.

To rozwiązanie jest w Polsce stosunkowo nowe, a jego przygotowanie i rozwój trwało kilka lat. Obecnie procedury te są refundowane w większości krajów europejskich - wyjaśnia prof. Tomasz Siminiak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który wspierał rzeszowskich lekarzy podczas pionierskich operacji.

Szpital przy ul. Lwowskiej regularnie wprowadza innowacyjne procedury. Jako jedyny w regionie oferuje zdalną, telemetryczną kontrolę pacjentów z wszczepionymi urządzeniami, co pozwala na monitorowanie pracy serca chorego bez konieczności jego wizyty w klinice.

W ubiegłym roku przeprowadził pierwszy w Polsce i drugi na świecie zabieg usunięcia elektrod wewnątrzsercowych z wykorzystaniem techniki wibracji. Polega ona na bezpiecznym usunięciu "przyrośniętych" elektrod sercowych z uniknięciem gwałtownego ich ciągnięcia.