​W nocy z wtorku na środę na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z chorwackiej Rijeki. Tym samym otworzyliśmy ostatni nowy letni kierunek - poinformował w środę rzecznik prasowy lotniska Waldemar Mazgaj.

Port lotniczy w Jasionce koło Rzeszowa / Shutterstock

Waldemar Mazgaj dodał, że otwarcie kierunku do Rijeki oznacza, że wakacyjna siatka połączeń w porcie lotniczym Jasionce jest już kompletna. Przypomniał, że Rijeka to trzeci nowy kierunek w tym sezonie z portu w Jasionce, po Wenecji i Olsztynie.

Przez kolejne dwa miesiące PLL LOT będzie zabierać pasażerów z Podkarpacia i sąsiednich regionów do trzeciego, co do wielkości miasta w Chorwacji - podkreślił.

Samoloty z Podkarpacia będą lądować na lotnisku, które znajduje się na wyspie Krk, ze względu na piękne plaże. To miejsce uważane jest za "złotą wyspę" Adriatyku.

Samoloty typu Bombardier Q400 startują z podrzeszowskiego lotniska we wtorek o godz. 20.10, by wylądować w Rijece o godz. 22.05. Lot powrotny rozpoczyna się tego samego dnia o 22.35, a podróżni przylatują do Jasionki pół godziny po północy.

W miesiącach wakacyjnych z podrzeszowskiego lotniska odbywa się w sumie ponad 80 rejsów rozkładowych tygodniowo do 12 krajów. To rekord w historii portu.