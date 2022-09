Przebudowa ul. Zygmunta I Starego na rzeszowskim osiedlu Wilkowyja miała potrwa do marca 2023 roku. Jak zapowiedział urząd miasta, inwestycja zakończy się jednak kilka miesięcy wcześniej.

Zgodnie z zapisami przetargu, wykonawca rozbudowy ulicy na wykonanie zadania miał czas do marca przyszłego roku. Wiadomo już jednak, że uda się to zrobić o wiele szybciej - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Jak informuje rzeszowski urząd miasta, na nowej jezdni ułożona została już ostatnia - ścieralna - warstwa nawierzchni. Równie zaawansowane są prace przy budowie chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów. W całości przebudowana jest już kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć gazowa. Wybudowano także oświetlenie ul. Zygmunta I Starego na odcinku od ul. Olbrachta do ul. Królewskiej.

Do zakończenia budowy pozostały jeszcze drobne prace, polegające m.in. na oznakowaniu ulicy, posprzątaniu, uporządkowaniu terenu. Inwestycja ma być gotowa na przełomie września i października, czyli ok. pół roku szybciej niż pierwotnie zakładano - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Magistrat podaje, że w ramach tego zadania rozbudowano odcinek drogi o długości ponad 700 metrów, poszerzono go do sześciu metrów, powstały obustronne chodniki, ścieżka rowerowa. Zamontowane zostało 21 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Koszt inwestycji to ponad 4,8 mln zł.