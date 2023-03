Marzec to wyjątkowy czas dla rysiów. Właśnie teraz te ciche i samotne koty mają sezon godowy i można usłyszeć jak nawołują partnera. Kamera zamontowana przez pracowników Nadleśnictwa Baligród zarejestrowała nocą rysia szykującego się na amory.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rysie przez cały rok prowadzą samotny tryb życia, w marcu na kilka dni łączą się w pary. Po tych spotkaniach, w okolicach maja urodzi się miot składający się z dwóch lub trzech małych.

To zwierzę jest prawdziwą wizytówką Bieszczadów. I choć dla turysty spotkanie rysia nie jest łatwe to warto odnotować, że podkarpacka populacja jest najliczniejszą w Polsce i liczy nawet do 100 osobników – podaje portal bieszczady.pl.

Kot o masywnej budowie ciała i długich kończynach

Długość ciała rysia osiąga nawet 130 centymetrów, waga waha się w granicach 16-34 kilogramów. Samce są przeważnie większe i cięższe od samic. Ryś ma okrągłą głowę z bokobrodami, duże oczy o żółtej źrenicy oraz stojące, trójkątne uszy zakończone charakterystycznymi pędzlami.

Futro zwierzęcia jest miękkie i puszyste o kolorze jasnoszarym, przechodzącym następnie w rudobrązowy z plamkami i kreskami.

Głos rysia przypomina głos kota domowego, ale brzmi donośniej i bardziej chrapliwie. Żywi się on głównie leśnymi gryzoniami, ptakami, sarnami, jeleniami, ale nie gardzi też płazami, padliną, a czasami i owadami. Jest on groźnym i silnym drapieżnikiem, polującym z zasadzki. Do ofiary podkrada się niepostrzeżenie, po czym dopada ją w kilku skokach.

Do rozrodu, rysie przystępują raz w roku, a w miocie są 2-3 kocięta. Młode są całkiem samodzielne już po roku, zaś dojrzałość płciową samce osiągają po 3 latach, a samice po 2 latach.

Rysie żyją na wolności do 20 lat.