Dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS, Piotr Sankowski znalazł się wśród ekspertów globalnego panelu naukowego do spraw AI, powołanego przez ONZ. Specjaliści będą oceniali wpływ sztucznej inteligencji na życie na świecie.

Prof. Piotr Sankowski znalazł się w gronie ekspertów ONZ / Dawid Wolski / PAP

Dr hab. Piotr Sankowski, jako jedyny Polak, znalazł się w gronie 40 światowych autorytetów, które będą badać sztuczną inteligencję w ramach powołanego przez ONZ gremium - podał w piątek Instytut w swoich serwisach społecznościowych.

Utworzenie niezależnego międzynarodowego panelu naukowego ds. sztucznej inteligencji (Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence, IISPAI) ogłosił Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku 4 lutego poinformował, że ONZ wybrała 40 ekspertów z całego świata, którzy będą niezależnie oceniać wpływ rozwijającej się AI na światową gospodarkę i społeczeństwa oraz mają wypełniać luki w wiedzy dotyczącej sztucznej inteligencji.



Kandydatów było mnóstwo

Guterres podał, że członków IISPAI wyłoniono z ponad 2,6 tys. kandydatów. Wybrani do tego grona eksperci specjalizują się m.in. w uczeniu maszynowym, cyberbezpieczeństwie, prawach człowieka i zarządzaniu danymi. Mają występować we własnym imieniu, niezależnie od wpływów państw, instytucji albo firm.

Żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie ogarnąć całościowego obrazu sytuacji. Potrzebujemy wspólnego zrozumienia, aby stworzyć skuteczne zabezpieczenia, uwolnić innowacje dla wspólnego dobra i wspierać współpracę. Panel pomoże światu oddzielić fakty od fałszywych informacji, a naukę od bzdur. Będzie stanowił autorytatywny punkt odniesienia w momencie, gdy rzetelne, obiektywne zrozumienie sztucznej inteligencji nigdy nie było tak ważne - powiedział na konferencji Sekretarz Generalny ONZ.

Dodał, że pierwszy raport IISPAI ma zostać przedstawiony w lipcu 2026 r., przy okazji globalnego szczytu "AI for Good" w Genewie.

To ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim poważne zobowiązanie. Zostałem powołany do międzynarodowego panelu naukowego ds. sztucznej inteligencji ONZ. Panel ma za zadanie opracowywać oparte na dowodach naukowych oceny dotyczące możliwości, zagrożeń i skutków sztucznej inteligencji. Przed nami wiele pracy. Bardzo cieszę się na współpracę z czołowymi ekspertami z całego świata - napisał na swoim profilu na jednej z platform społecznościowych Piotr Sanowski.

O panelu ONZ

Panel, jak poinformowano na stronie ONZ, jest pierwszym globalnym organem naukowym zajmującym się sztuczną inteligencją, skupiającym czołowych ekspertów "w celu oceny, w jaki sposób AI zmienia nasze życie". IISPAI został powołany zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z sierpnia 2025 r. i uzgodnień z "Paktu dla przyszłości" przyjętego podczas Szczytu Przyszłości w 2024 r. Pakt ma uczynić "system międzynarodowy bardziej integracyjnym, skutecznym i dostosowanym do wyzwań XXI wieku".



