Policjanci z Jasła (Podkarpackie) zabezpieczyli ponad 250 sztuk podrabianych środków piorących oraz sprzęt elektroniczny w firmie działającej na terenie gminy Dębowiec. Straty producentów oszacowano na około 45 tysięcy złotych. O losie właściciela firmy zdecyduje sąd.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w Jaśle ( Podkarpackie) ustalili, że jedna z firm sprzedających środki piorące w internecie oferowała produkty oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

Siedziba firmy znajdowała się na terenie gminy Dębowiec.



W minionym tygodniu policjanci przeprowadzili przeszukanie w siedzibie firmy. Zabezpieczono ponad 250 sztuk płynów oraz 3 opakowania proszków do prania, wszystkie z podrobionymi znakami towarowymi.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także laptopa oraz telefon.

Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków piorących naraziła dwie popularne firmy na straty w wysokości około 45 tysięcy złotych. O karze dla właściciela firmy zdecyduje Sąd Rejonowy w Jaśle.

Zgodnie z art. 305 Ustawy Prawo własności przemysłowej za popełnienie tego czynu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



