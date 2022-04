Obserwujemy, że ruch towarowy na granicy z Ukrainą wraca do normy sprzed wojny - powiedziała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Do Ukrainy wywożone są m.in. artykuły spożywcze, a przywożone kable i rury.

Kolejka samochodów przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Jak wynika z danych IAS, ruch towarowy na dwóch największych przejściach granicznych na Podkarpaciu w Korczowej i Medyce w pierwszych trzech tygodniach kwietnia br. jest nieznacznie większy niż w trzech pierwszych tygodniach stycznia br., czyli sprzed wojny w Ukrainie.

W pierwszych trzech tygodniach stycznia br. na kierunku przywozu na tych dwóch podkarpackich przejściach IAS odnotowała 6609 odpraw samochodów ciężarowych na kierunku przywozu i 7830 odpraw na kierunku wywozowym.

W analogicznym okresie kwietnia br. dane te wyglądają odpowiednio: przywóz - 7020 odpraw i wywóz - 9521 odpraw.

Jak zastrzegła Chabowska, część odpraw samochodów ciężarowych stanowi pomoc humanitarna. Według danych KAS od początku kwietnia br. takich transportów było 2,3 tys.

Z Ukrainy przywozimy m.in. materiały budowlane

Rzeczniczka rzeszowskiej KAS podkreśliła, że obecnie najczęstszymi towarami przywożonymi z Ukrainy są oleje spożywcze, pellet, płyta wiórowo cementowa DSP, kable, rury i palety drewniane. Natomiast towary najczęściej wywożone do Ukrainy to artykuły spożywcze, odzież, części samochodowe, części do mebli.

Chabowska powiedziała, że Służba Celno-Skarbowa zapewnia maksymalne wsparcie kadrowe do obsługi ruchu granicznego. Zastrzegła, że priorytetowo odprawiane są transporty z pomocą humanitarną.