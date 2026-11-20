RMF24

Premier Donald Tusk poinformował w piątek rano, że otrzymał meldunek od ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych. W okolicach miejscowości Chmielek i Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) doszło do upadku niezidentyfikowanego obiektu. Sprawdzane są dwa przypadki takich obiektów.

W piątek rano Dowództwo Operacyjne poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.

„Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” - przekazał w piątek przed godz. 8 na platformie X premier Donald Tusk.

Rano ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ, przekazał RMF FM, że sprawdzane są dwa przypadki dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pierwszy dotyczy okolic Rudnika nad Sanem. Drugi - okolic Chmielka i Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

„Kategorycznie sugerujemy, żeby się nie zbliżać”

Dojście do obiektu, który spadł w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim, jest utrudnione, ponieważ obiekt cały czas płonie - przekazał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo. Dodał, że teren został wygrodzony.

Wręcz kategorycznie sugerujemy, żeby nie zbliżać się do tego obiektu dotąd, dopóki specjaliści nie sprawdzą, z czym mamy do czynienia, czy to jest rakieta, czy to jest dron, czy posiadała ze sobą jakieś substancje, które mogą zagrażać jeszcze życiu i zdrowiu osób, które się zbliżą do danego obiektu - podkreślił.

Prokuratura o upadku jednego obiektu

Na ten moment prokuratura ma wiedzę i potwierdzenie o upadku jednego obiektu, w miejscowości Nowy Lipowiec - powiedział prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ze wstępnych informacji wynika, że obiekt upadł na polu - dodał.

Nie mamy informacji, aby doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu lub doszło do obrażeń u jakiejkolwiek osoby - mówił prokurator. Dodał, iż ze wstępnych informacji wynika, że obiekt upadł na polu.