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„Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej” - przekazał we wpisie na platformie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rano Dowództwo Operacyjne poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. Możliwe, że jeden z obiektów spadł w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.

„Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” - zapewnił we wpisie szef BBN Bartosz Grodecki.

„Ujawnienie niezidentyfikowanych obiektów latających” w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę Służby znalazły szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię w okolicach Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie - najprawdopodobniej w miejscowości Chmielek. Trwa jego dogaszanie. Wojsko sprawdza dwa przypadki możliwego…

Alerty RCB: Zagrożenie atakiem z powietrza

Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do części mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny alerty RCB. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmiała ich treść. Kilkadziesiąt minut później później alert odwołano.

Sprawdzanie obiektu, który spadł w powiecie biłgorajskim

Jak przekazało we wpisie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, „w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, do którego mogło dojść dzisiaj rano, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia”.

„Na miejsce możliwego upadku obiektu skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej. Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu” - napisało DORSZ.

Szczątki obiektu latającego znaleziono między miejscowościami nowy Lipowiec a Chmielek w pow. biłgorajskim. Na razie nie wiadomo, co to za obiekt. Podejście do niego jest utrudnione, ponieważ obiekt cały czas płonie - mówił w TVN24 dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo.

Prokuratura Okręgowa Lublinie przekazała, że prowadzi działania na miejscu. „Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)” – przekazała prokuratura na platformie X.

Podkreślono, że w tej chwili trwa zabezpieczanie terenu, jak i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Jak zaznaczono, więcej informacji zostanie podanych po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz.

Płonący obiekt w miejscowości Chmielek. Tusk: Odebrałem meldunek Premier Donald Tusk poinformował w piątek rano, że otrzymał meldunek od ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych. W okolicach miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) doszło do upadku niezidentyfikowanego obiektu.…

Niepokojące informacje z Rudnika nad Sanem

Mieszkaniec Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu informował przed siódmą, że usłyszał odgłos silnika odrzutowego i po bardzo krótkim czasie doszło do eksplozji. „Jakiś obiekt wybuchł w pobliżu lasu. Było bardzo dużo dymu” - przekazał. Władze Urzędu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem wydały rano komunikat, z prośbą o pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności ich opuszczania. Na miejsce wysłano m.in. strażaków.