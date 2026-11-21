RMF24

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Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie 37-latka podejrzanego o zaatakowanie konduktorki w miejscowości Zaklików – podaje podkarpacka policja. Mężczyzna miał szarpać kobietę i doprowadzić do jej upadku, a także znieważyć 25-latkę i grozić jej śmiercią.

Do ataku doszło w poniedziałek 16 listopada wieczorem w pociągu, którzy przejeżdżał przez powiat stalowowolski. Według portalu rzeszów-news.pl, chodzi o skład PKP Intercity z Rzeszowa do Warszawy.

W jednym z wagonów 37-latek rzucił się na konduktorkę, szarpał ją aż kobieta upadła. Miał też grozić 25-latce pozbawieniem życia i ją znieważyć. Według lokalnych mediów mężczyzna, szarpiąc włosy kobiety, próbował wciągnąć ją do toalety. Choć kobieta wołała o pomoc, nikt początkowo nie reagował. W końcu udało jej się oswobodzić. Ostatecznie agresora ujęli pasażerowie i kierownik pociągu.

Policja została wezwana do miejscowości Zaklików, gdzie pociąg się zatrzymał. Funkcjonariusze zatrzymali 37-latka. W jego mieszkaniu znaleźli środki odurzające.

Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej osoby korzystającej z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, kierowania gróźb karalnych, znieważenia oraz posiadania środków odurzających. Przyznał się do winy.