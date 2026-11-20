W piątek rano, około godz. 6:50, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informując o zagrożeniu atakiem z powietrza.
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmi treść wiadomości.
W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o włączonych syrenach alarmowych na Lubelszczyźnie, m.in. w Lublinie i Świdniku, a także na Podkarpaciu, m.in. w Mielcu.
„Z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze” - przekazała w komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Wcześniej, o godz. przed godz. 3, RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, informując o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy. „Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów” - przekazano wówczas.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Tuż po godz. 3:30 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele na terytorium Ukrainy „uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP”.
„Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - wskazano w komunikacie.
Wojsko dodało, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a „podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.
Rosyjskie uderzenie w Kijów
W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Za cel obrali m.in. Kijów, uderzając pociskami balistycznymi w dwa mosty na Dnieprze.
Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że uszkodzone zostały mosty Podilsko-Woskresenskij i Darnickij; ruch na pierwszym z nich został wstrzymany. Wiadomo, że w stolicy Ukrainy zginęły co najmniej trzy osoby.