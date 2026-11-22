RMF24

Na warszawskich Bielanach powstaje niezwykły mural poświęcony kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Polski, Robertowi Lewandowskiemu. Malowidło ma nie tylko upamiętnić sportowe osiągnięcia piłkarza, ale także przypomnieć o jego rodzinnych korzeniach i inspirować młodych mieszkańców dzielnicy.

Na warszawskich Bielanach, na budynku przy ul. Wrzeciono 17, powstaje mural z wizerunkiem kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Kompozycja będzie przedstawiać kapitana polskiej reprezentacji w różnych etapach jego życia i kariery, oraz nieżyjącego już jego ojca.

Symboliczne miejsce

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. To właśnie w tym budynku dorastał ojciec Roberta Lewandowskiego, Krzysztof Lewandowski - absolwent pobliskiej Akademii Wychowania Fizycznego, który zmarł w 2005 roku. W czasach licealnych mieszkał tu również sam piłkarz wraz z siostrą Mileną, a później z przyszłą żoną Anną, kiedy rozpoczynał swoją przygodę z zawodową piłką w Zniczu Pruszków.

Za powstanie muralu odpowiada zespół zaangażowanych osób, w tym sam Robert Lewandowski i jego współpracownicy. Autorem projektu jest Tomasz Majewski, znany z realizacji innych murali na Bielanach, m.in. poświęconych Korze czy Czesławowi Niemenowi.

W pracy wykorzystano zdjęcia sportowego fotografa Piotra Kuczy, a za przeniesienie projektu na ścianę odpowiada ekipa MoreMurals.

Inspiracja dla młodych

Jak podkreślają inicjatorzy projektu, mural ma nie tylko upamiętnić piłkarza i jego ojca-mentora, ale przede wszystkim pokazać, że wielkie kariery mogą zaczynać się w zwyczajnych miejscach.

Choć dziś podbija boiska w Chicago, swoją drogę zaczynał właśnie u nas, na Bielanach - przypomniał burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk.

Mural ma być inspiracją dla młodych mieszkańców dzielnicy. Droga Roberta na szczyt nie zawsze była usłana różami - zdarzały się trudne momenty, ale nigdy się nie poddał. Niech ten mural przypomina wszystkim młodym bielańczykom, że mogą spełnić każde marzenie dzięki determinacji, ciężkiej pracy i woli zwycięstwa - dodał burmistrz.

Odsłonięcie muralu planowane jest jeszcze w tym roku.