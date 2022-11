​Mural przedstawiający postać wynalazcy lampy naftowej i pioniera przemysłu naftowego w Europie - Ignacego Łukasiewicza odsłonięto w czwartek po południu na jednym z budynków Politechniki Rzeszowskiej (PRz). Uczelnia od 1974 roku nosi imię tego wynalazcy.

Wystawa plenerowa w Rzeszowie pt. „IGNACY ŁUKASIEWICZ – 200. rocznica urodzin twórcy Polskiego Przemysłu Naftowego” / Darek Delmanowicz / PAP

Mural powstał z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza. Jak przypomniał rzecznik PRz Damian Gębarowski, w 2022 roku obchodzona jest 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza, patrona nie tylko Politechniki Rzeszowskiej, ale także całego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Uroczystej prezentacji muralu w czwartkowe popołudnie dokonał rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik.

Do tej kolekcji rzeszowskich murali dochodzi dziś kolejny poświęcony wybitnemu człowiekowi, który zapisał się na trwałe, nie tylko w historii stolicy województwa podkarpackiego, regionu, ale też Polski. Uhonorowanie Ignacego Łukasiewicza, wspaniałego wynalazcy i patrona naszej uczelni, wpisuje się w obchody Roku Ignacego Łukasiewicza oraz w ideę kultywowania wcielania w życie humanistycznych treści głoszonych i realizowanych przez tego wybitnego człowieka - podkreślił rektor.

Wizerunek Łukasiewicza, polskiego przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego zdobi północno-wschodnią ścianę budynku J Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Podkarpackiej 1, która w 1974 r. przyjęła za patrona tego wybitnego człowieka.

Malowidło zajmuje ok. 170 m kw. Na liczącej ok. 12 metrów wysokości ścianie, na której powstał mural, zamontowano też siedem lamp LED. Jedna z nich znajduje się na promieniu światła lampy Ignacego Łukasiewicza i została wykonywana na specjalne zamówienie. Oświetlenie włącza się za pomocą zamontowanego zegara astronomicznego.

Okna budynku zabezpieczają specjalne siatki, które na zewnątrz tworzą jednolitą powierzchnię muralu, zaś do wnętrza budynku przepuszczają światło. Mural jest w całości pokryty lakierem poliuretanowym, czyli tzw. farbą antygraffiti.

Jak poinformował rzecznik uczelni, mural został sfinansowany z pieniędzy pozyskanych w ramach konkursu na projekt grantowy "Rozgrzewamy Polskie Serca", który ogłosiła Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Projekty musiały być związane z postacią Ignacego Łukasiewicza lub jego życiem i wynalazkami, a podejmowane inicjatywy miały budować kapitał społeczny. Przykładami takich inicjatyw mogły być: wydarzenia kulturalne, sztuka i spektakle, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci - wskazał Gębarowski.

Projekty mogły otrzymać dofinansowanie w dwóch kategoriach: mały grant - od 5 tys. zł do 50 tys. zł i duży grant - od 50 tys. zł do 100 tys. zł, a wymogiem projektowym była realizacja projektu do końca 2022 r. Politechnika Rzeszowska aplikowała o duży grant i znalazła się wśród czterech podmiotów z całego kraju, które dostały dofinansowanie. Ponadto w tym konkursie 29 podmiotów z całej Polski dostało mały grant - dodał Gębarowski.

W marcu 2022 r. Politechnika Rzeszowska ogłosiła konkurs artystyczny na projekt muralu. Jego celem było poznanie pomysłów społeczności akademickiej i osób spoza uczelni, na projekt muralu. Do konkursu zgłoszono 39 projektów. Siedmioosobowa komisja konkursowa przyznała nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Zwycięzcą konkursu został Przemysław Śliwka.