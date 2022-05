Dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do małoletnich zastosowano wobec 31-letniego mieszkańca Tarnobrzega, który obnażał się w parku wobec nieletnich dziewczyn. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / KMP w Tarnobrzegu / Materiały prasowe

W ubiegły piątek po godz. 19, dwie nastolatki w wieku 14 i 15-lat, będące w Parku Dzikowskim w Tarnobrzegu zauważyły mężczyznę w zaroślach z opuszczonymi spodniami. Przestraszone dziewczynki telefonicznie zaalarmowały swoich rodziców, a ci policjantów.

Kolejne zgłoszenia w trakcie poszukiwania mężczyzny

Policjanci po zapoznaniu się z rysopisem mężczyzny zaczęli sprawdzać parkowe alejki, skwery oraz przyległy teren. Rozpytywali również napotkanych spacerowiczów i rowerzystów, lecz żadna z tych osób nie widziała sprawcy. W tym czasie do funkcjonariuszy napływały kolejne informacje w sprawie mężczyzny, który obnażał się przed przypadkowo napotkanymi dziećmi.

Po niespełna godzinnych poszukiwaniach, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, w rejonie ul. Sikorskiego, którego ubiór odpowiadał podanemu w rysopisie.

Gdy zobaczył policjantów, zaczął uciekać

Sprawca na widok policjantów próbował uciekać, oddalając się ścieżką w pobliskie zarośla. 31-letni mieszkaniec Tarnobrzega został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Został przesłuchany i usłyszał już zarzuty.

Zebrany materiał dowodowy trafił do tarnobrzeskiej prokuratury. Na jego podstawie prokurator wobec 31-latka zastosował, środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do małoletnich. Za obnażanie się przed nieletnimi może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

O dalszych losach mężczyzny będzie teraz decydował sąd.