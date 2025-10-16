Po latach oczekiwań mieszkańcy Giżycka i turyści mogą szykować się na wielkie zmiany. Już w grudniu na trasie Giżycko-Korsze ponownie pojawią się regularne pociągi dalekobieżne. To efekt zakończonej modernizacji linii kolejowej, która ma nie tylko usprawnić podróże, ale także wzmocnić potencjał turystyczny i gospodarczy regionu.
Już od grudnia z Giżycka będą kursować cztery pary pociągów dalekobieżnych dziennie - to aż dwa razy więcej niż dotychczas. Wcześniej PKP PLK zapowiadało, że pociągi powrócą na ten odcinek dopiero w marcu 2026 r.
Nowy rozkład jazdy umożliwi bezpośrednie podróże do największych polskich miast.
Wśród nowych połączeń znalazły się:
- Gdynia (TLK „Biebrza”)
- Szczecin (IC „Rybak”)
- Wrocław i Łódź (IC „Słowacki”)
- Kielce i Kraków (IC „Nida”)
To długo wyczekiwana dobra wiadomość dla Giżycka i całych Mazur. „Modernizacja linii kolejowej Ełk-Giżycko-Korsze pozwoli nie tylko szybciej i wygodniej podróżować, ale też wzmocni turystyczny i gospodarczy potencjał naszego miasta” - podkreśla burmistrzyni Giżycka Ewa Ostrowska w mediach społecznościowych.
Powrót regularnego ruchu kolejowego na trasie Giżycko-Korsze oznacza ogromne ułatwienie dla mieszkańców, którzy do tej pory musieli korzystać z ograniczonej liczby połączeń lub przesiadać się w innych miastach.
Zmiany docenią także turyści, którzy chętnie odwiedzają Mazury, zwłaszcza w sezonie letnim.
Władze regionu nie zamierzają poprzestawać na obecnych inwestycjach.
Trwają starania o realizację tzw. trzeciej szprychy w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która ma połączyć Mazury z centralną Polską, skracając czas podróży i otwierając nowe możliwości rozwoju regionu.