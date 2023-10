Rzeszowianie odliczają już dni do otwarcia nowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Z obiektu będą korzystać nie tylko uczniowie, ale również koszykarze OPTeam Resovii.

Tak wygląda nowa hala / Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa /

Hala dobudowana do szkoły w miejscu starego boiska ma już pozwolenie na użytkowanie. Jak informuje urząd miasta, w obiekcie trwają ostatnie "kosmetyczne prace" - montowany jest sprzęt sportowy. Oficjalne otwarcie nastąpi na początku listopada.

Zespół Szkół nr 1 nie miał wcześniej hali z prawdziwego zdarzenia. Chcieliśmy, aby uczniowie otrzymali bazę sportową, która zachęci ich do aktywności fizycznej. Stąd nowoczesna hala oraz boisko sportowe. Bardzo się cieszę, że prace dobiegają końca. Będzie to jedna z najnowocześniejszych hal w naszym mieście - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Nowy obiekt będzie służył nie tylko uczniom, ale również koszykarzom III ligowej OPTeam Resovii. Aby możliwe było rozgrywanie meczów, w trakcie budowy zdecydowano o wyłożeniu podłoża sportowym parkietem, zamiast wykładziny, którą planowano na etapie projektu.

/ Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa /

/ Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa /

Parametry nowej hali

Do dyspozycji uczniów będzie pole gry o wymiarach 20 × 40 m. W nowej hali zmieszczą się dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz koszykówki. Wysokość ponad 12 metrów oznacza, że nie powinno być problemu z rozgrywaniem meczów siatkarskich.

Na parterze obiektu są też szatnie, siłownia i strefa lekcyjna. Widownie oddzielono na dwie części - dostępną z poziomu sali o pojemności 148 miejsc oraz zlokalizowaną piętro wyżej z 90 miejscami siedzącymi.