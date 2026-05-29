Bimbrownia na Podkarpaciu zlikwidowana. Krajowa Administracja Skarbowa zabezpieczyła ponad 630 litrów wyrobów alkoholowych (w tym ponad 113 l gotowych produktów) i aparaturę do ich wytwarzania. Wszystko to na jednej z posesji w powiecie jarosławskim, której 42-letniemu właścicielowi grozi nawet do trzech lat więzienia. Jak się okazuje, sprawa miała swój początek podczas kontroli drogowej.

Bimbrownia na Podkarpaciu zlikwidowana (fot. Krajowa Administracja Skarbowa)

KAS zlikwidowała nielegalną bimbrownię na Podkarpaciu.

Na posesji 42-latka zabezpieczono gotowy alkohol i półprodukty, a także specjalistyczną aparaturę.

Mężczyzna wpadł przy kontroli drogowej, grozi mu nawet do trzech lat więzienia.

Wpadł przy kontroli drogowej

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali w powiecie jarosławskim samochód osobowy. Jak się okazało, w środku było "kilka butelek płynu o zapachu alkoholu" bez polskich znaków akcyzy. Kierowca twierdził, że towar pochodził z jego własnej produkcji i był przeznaczony na własny użytek.

Mundurowi postanowili jednak przeszukać posesję mężczyzny. Jak się okazało, znajdowało się tam 113,5 l gotowych wyrobów alkoholowych, a także 520 l półproduktów. Oprócz nielegalnego alkoholu przejęto też kompletną aparaturę służącą do jego wytwarzania, a także butelki, opakowania i nakrętki.

Część towaru miała nawet 79 proc. alkoholu

Jak przekazała rzeczniczka KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska, alkohol trafił do badań w laboratorium celno-skarbowym w Przemyślu. Okazało się, że stężenie alkoholu było zróżnicowane.

Stężenie części towaru sięga nawet 79 proc. - dodała st. asp. Pasieczyńska.

42-latek przyznał się do nielegalnej produkcji alkoholu. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet trzy lata więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, a nadzoruje je Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu.