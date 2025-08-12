Są zarzuty dla kierowcy opla, który w niedzielę najechał na grupę pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. W dramatycznym wypadku rannych zostało 11 osób, w tym 2,5-letnie dziecko.

Wjechał w pielgrzymów pod Radomskiem / Facebook/ fot. Spotted Radomsko / Shutterstock

Prokurator Dorota Mrówczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, poinformowała, że kierowca, który w ub. niedzielę po pijanemu najechał na grupę pielgrzymów, usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej zdrowiu i życiu zdrowiu wielu osób oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Dodatkowo kierowca usłyszał zarzut prowadzenia auta pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Radomsku zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Za zarzucony podejrzanemu czyn grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności - dodała prokurator.

Wjechał w grupę pielgrzymów

W niedzielę około godziny 18:00 w pobliżu Przedborza kierowca opla najechał na jedną z trzech grup pielgrzymów, którzy pieszo zmierzali do Częstochowy. W wyniku wypadku 11 osób zostało rannych i trafiło do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Wśród poszkodowanych było 2,5-letnie dziecko.

Najciężej ranny w wypadku mężczyzna śmigłowcem trafił do szpitala w Łodzi. Kierowca, który prowadził pod pływem alkoholu, "doprowadził do potrącenia 11 osób i powodując obrażenia ich ciał, między innymi w postaci złamań kończyn dolnych, złamania kostki bocznej prawej, podbiegnięć krwawych i stłuczeń kończyn dolnych oraz bioder, urazów głowy, kręgosłupa, licznych otarć naskórka, a nadto sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu uczestniczących w pielgrzymce osób" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca opla miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu.

Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła 156 osób. Pątnicy szli w trzech kilkudziesięcioosobowych grupach. Do wypadku doszło kilka kilometrów przed Przedborzem, gdzie mieli zaplanowaną przerwę i nocleg.