Z darmowej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać w piątek mieszkańcy Rzeszowa. Decyzja władz miasta to reakcja na krytyczną jakość powietrza i ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu.

Krytyczna jakość powietrza. Rzeszowianie pojadą komunikacją za darmo (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W piątek w Rzeszowie przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne z powodu bardzo złej jakości powietrza i ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia i apeluje do mieszkańców, zwłaszcza seniorów i osób chorych, o ograniczenie przebywania na zewnątrz.

To już drugi raz w tym tygodniu, gdy władze miasta zdecydowały się na darmową komunikację w związku ze smogiem.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia dla Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 150 µg/m sześc.) dotyczy obszaru zamieszkanego przez ponad 370 tys. osób.

W komunikacie WCZK czytamy, że przyczyną smogu są niekorzystne warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pochodzących głównie z domowych pieców.

Od północy z czwartku na piątek wszystkie linie autobusowe w Rzeszowie będą darmowe, a kasowniki zostaną wyłączone - poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta miasta.

Apel o ograniczenie przebywania na zewnątrz

Służby apelują do seniorów, dzieci oraz osób z chorobami serca i układu oddechowego o ograniczenie przebywania na zewnątrz. Zalecają także rezygnację z palenia w kominkach i korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast prywatnych samochodów, by ograniczyć emisję zanieczyszczeń.

To drugi raz w tym tygodniu, gdy władze Rzeszowa zdecydowały się na taki krok w związku z bardzo złą jakością powietrza.