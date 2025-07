W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze straży granicznej na podkrakowskim lotnisku w Balicach zatrzymali aż ośmiu obywateli Polski, którzy nie mogli opuścić kraju z powodu braku dokumentów. Wśród nich były dzieci, które podróżowały z rodzicami za granicę.

Wielu z nich miało podwójne obywatelstwo, ale okazywali tylko zagraniczne paszporty, co jest niezgodne z polskimi przepisami.

Kontrole paszportowe na krakowskim lotnisku

Na lotnisku Kraków-Balice codziennie odbywają się setki kontroli paszportowych. W ostatnich dniach funkcjonariusze straży granicznej mieli pełne ręce roboty - tylko w ciągu dwóch dni aż ośmiu obywateli Polski nie zostało wpuszczonych na pokład samolotów lecących za granicę. Powód? Brak polskich dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Wszyscy zatrzymani podróżni musieli zrezygnować ze swoich planów i wrócić do domów.

Sytuacje te pokazują, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących przekraczania granicy przez obywateli naszego kraju - nawet jeśli posiadają oni również inne obywatelstwo.

Nietypowe przypadki - dzieci i dorośli bez polskich dokumentów

Wśród osób, które nie mogły wylecieć z Polski, znalazł się 27-letni mężczyzna planujący podróż do Londynu-Gatwick. Podczas kontroli okazało się, że posługuje się wyłącznie brytyjskim paszportem, w którym widniał stempel wjazdowy z połowy stycznia 2025 roku. Oznaczało to, że przekroczył dopuszczalny czas pobytu w Polsce, a dodatkowo nie miał przy sobie polskiego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

Podobny problem napotkała matka podróżująca z dwoma synami w wieku 3 i 6 lat na trasie do Bristolu. Dzieci, będące obywatelami Polski, posługiwały się jedynie brytyjskimi paszportami. Młodszy chłopiec nie miał w dokumencie żadnych stempli granicznych, a starszy posiadał przeterminowany stempel jednego z krajów Schengen z 2023 roku.

Jeszcze bardziej złożona sytuacja dotyczyła czwórki dzieci, które wraz z matką wybierały się do Chicago. Cała rodzina przedstawiła do kontroli wyłącznie amerykańskie paszporty. Dokumenty nie zawierały żadnych stempli potwierdzających legalny wjazd do Polski, a dzieci nie miały przy sobie polskich dokumentów. W efekcie cała rodzina musiała zrezygnować z podróży.

Ostatni z przypadków dotyczył 12-letniego chłopca, który pod opieką matki miał polecieć do Londynu-Gatwick. Chłopiec wjechał do Polski w lipcu 2022 roku na brytyjskim paszporcie, znacznie przekraczając dopuszczalny czas pobytu. Również i on nie posiadał polskiego dokumentu.

Przepisy są jasne - polski obywatel musi mieć polski dokument

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim, obywatel Polski przebywający na terytorium RP ma obowiązek posługiwania się polskimi dokumentami tożsamości i podróży - zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe z kraju. Przepisy te dotyczą również osób posiadających podwójne obywatelstwo.

W praktyce oznacza to, że jeśli jesteś obywatelem Polski, nawet jeśli masz również obywatelstwo innego kraju, musisz okazać polski paszport lub dowód osobisty na polskiej granicy. Tylko te dokumenty potwierdzają twoje polskie obywatelstwo i uprawniają do przekraczania granicy.