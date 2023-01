Mnóstwo atrakcji przygotowało miasto i podległe mu jednostki na zbliżające się ferie zimowe. Mimo dodatnich temperatur i braku śniegu będzie można nawet pojeździć na łyżwach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przygotowaliśmy między innymi uroczyste obchody 669. rocznicy lokacji miasta, które odbędą się już 19 stycznia w Filharmonii Podkarpackiej. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie są już dostępne w Estradzie Rzeszowskiej. Gorąco zapraszam do wspólnego świętowania tego wydarzenia - mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Szeroką ofertę przygotowała Estrada Rzeszowska

17 stycznia odbędą się warsztaty z medytacji, 19 stycznia klub origami. Będzie także wystawa zrealizowana wspólnie ze schroniskiem dla zwierząt "Kundelek" połączona ze zbiórką karmy.

Zapraszamy również miłośników gier planszowych, w które będzie można u nas pograć. Ciekawym wydarzeniem będą pierwsze urodziny Rzeszowskich Piwnic, które w piątek 13 stycznia rozpoczną ferie - mówi Marcin Dziedzic i wylicza wydarzenia przygotowane w ramach urodzin: - To między innymi ścieżka zwiedzania z niespodziankami, bezpłatne warsztaty muzyczne - Pakoslavixa, bezpłatne pokazy filmów, flash mob Pakodance na Skwerze Kultury i darmowy koncert PsychoMatt&Woda - mówi dyrektor Estrady Rzeszowskiej - Marcin Dziedzic.

Rzeszowski Dom Kultury przygotował półkolonie dla dzieci w 11 swoich filiach na terenie całego miasta.

Będzie kreatywnie, atrakcyjnie i bezpiecznie. W każdej filii program jest inny. To cała masa ciekawych warsztatów i ćwiczeń, m.in. nauka capoeiry, karate, rzeźbienia, wyjścia do kina, teatru i działających w mieście sal zabaw. Dla nieco starszych mieszkańców przygotowaliśmy zajęcia na siłowni, aerobik, rozciąganie i jogę. Ponadto seniorów zapraszamy na potańcówki, a miłośników tworzenia muzyki do wspólnej zabawy w studio nagrań w naszej filii na osiedlu Słocina - mówi Marzena Styga - Durak, dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury.

W Muzeum Dobranocek w ramach roku Bolka i Lolka zaplanowano ferie z tymi bohaterami.

W programie m.in. warsztaty, zajęcia i projekcje związane z tą popularną przed laty dobranocką. Do zajęć przygotowywane są niezwykłe pomoce naukowe - m.in. dotykowe repliki bohaterów bajek, skrzynie skarbów, czy plansze z cieniami postaci z dobranocek. Teatr Maska przygotował cztery spektakle adresowane dla różnych grup wiekowych. To "Statek Noego“, "Czterej muzykanci z Bremy“, "Arszenik“ i musical“ "Księżycowe opowieści“.

Z kolei Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przygotowała na czas ferii zimowych 30 różnorodnych spotkań dla dzieci w wieku 6-12 lat, pod hasłem "Ferie jak z bajki". Wszystkie zajęcia są bezpłatne, na wybrane obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie www.wimbp.rzeszow.pl.