3 miesiące spędzi w areszcie 37-latek, który pod koniec 2022 r. napadł i okradł w Jaśle księdza, który chodził po kolędzie. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia.

Do napaści doszło 29 grudnia 2022 r. na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle. Zamaskowany 37-latek był uzbrojony w nóż. Wyrwał księdzu saszetkę, w której znajdowały się kropidło i materiały duszpasterskie, a potem uciekł.

Napastnik trafił w środę do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Jaśle zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.