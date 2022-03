Ostatniej doby przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski dotarło 11,9 tys. osób. Jest to najmniejsza, od początku wojny, liczba osób, które przekroczyły granicę z Ukrainy do naszego kraju.

Uchodźcy na przejściu granicznym w Medyce / AA/ABACA/Abaca / PAP Ostatniej doby podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainy przekroczyło 11,9 tys. osób. Jest to najmniejsza, od początku wojny, liczba osób, które przekroczyły granicę z Ukrainy do naszego kraju – przekazał rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału SG ppor. Piotr Zakielarz. Natomiast łącznie od 24 lutego do wtorku do godz. 7 BiOSG odprawił na wszystkich podkarpackich przejściach 1,24 mln osób. Najwięcej, bo łącznie 584 tys. przekroczyło granicę do Polski w Medyce. Ponadto na granicy odprawiono też trzy pociągi i 82 autobusy z Ukrainy do Polski. Jak poinformował ppor. Zakielarz obecnie odprawa graniczna osób podróżujących zarówno pieszo jak i samochodami osobowymi odbywa się na bieżąco. Ostatniej doby BiOSG zanotowała, od początku wojny w Ukrainie, najmniejszy ruch graniczny na kierunku do Polski. Odprawionych zostało 11,9 tys. osób. Dla porównania poprzedniej doby było to 15,8 tys. Z kolei w kierunku z Polski na Ukrainę granicę na Podkarpaciu przekroczyło 7,3 tys. osób. Zobacz również: ​Podkarpacki sejmik przeznaczył ponad 2,6 mln zł na pomoc Ukrainie

